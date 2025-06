Isola dei Famosi, Simona Ventura torna nella scuderia Mediaset?

News VIP

Simona Ventura è attualmente l’opinionista de L’Isola dei Famosi ma non è escluso che Mediaset la voglia di nuovo nella sua scuderia, anche per altri programmi.

Mentre continua l’avventura dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, il pubblico sembra decisamente soddisfatto della presenza di Simona Ventura in studio, in qualità di opinionista del reality show condotto da Veronica Gentili. Super Simo punta a tornare nella scuderia Mediaset? Ecco come stanno le cose.

Isola dei Famosi, Simona Ventura torna in Mediaset

Sono diversi anni che Simona Ventura accetta proposte di lavoro su diverse emittenti, mostrando sciolta da qualsiasi legame. Su Nove, ad esempio, è al tavolo di Che Tempo che Fa di Fabio Fazio, poi su Rai 2 al timone di Citofonare Rai2 con l’amica Paola Perego e ora su Canale 5 come opinionista della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. La notizia ha entusiasmato il pubblico che ha un attaccamento speciale alla presentatrice, la quale sta dimostrando di reggere magnificamente il ruolo senza oscurare la presentatrice Veronica Gentili.

Si mormora, tuttavia, che il prossimo anno Simona dovrà rimboccarsi le maniche per rimanere uno dei volti fissi del mondo televisivo italiano, dato che la Rai 1 potrebbe non ripropone Citofonare Rai 2 nel palinsesto del prossimo anno. A darne notizia è Davide Maggio che fra sapere che si nutre ancora qualche dubbio della cancellazione del programma condotto da Simona e Perego, e che non è dato per certo il suo addio alla rete nazionale. Certo, entrando a far parte del cast de L’Isola sembra lecito pensare che Ventura stia già guardando oltre, magari con un ritorno definitivo in Mediaset. Sono le parole del marito Giovanni Terzi a far nascere questo dubbio.

Simona Ventura torna nella scuderia Mediaset?

L’amore che il pubblico de L’Isola dei Famosi sta dimostrando a Simona Ventura è immenso e lei è molto felice della sua esperienza come opinionista del reality show di Canale 5, al fianco della collega Veronica Gentili. Secondo quando racconta dal marito Giovanni Terzi, Super Simo sarebbe stata accolta come una vera regina anche dietro le quinte di Mediaset.

“Simona è trattata da Mediaset come una regina, grande attenzione da parte della dirigenza che la va a salutare: Andrea Giudici, Giorgio Restelli e un numero non ben identificato di persone […] Simona è contenta di questa accoglienza e non lo nasconde: considera L’Isola dei Famosi una sua creatura e i tanti anni a Mediaset hanno lasciato ricordi bellissimi dentro di lei”.

Insomma, sembra che vi sia un grande via vai di personalità di spicco della rete pronti a dare il bentornato a Simona nelle ultime settimane, segno che forse i vertici del Biscione stanno valutando di trattenere Super Simo nella sua scuderia in maniera definitiva. Ma quale programma potrebbero assegnarle? Per ora tutto è un mistero.

