Isola dei Famosi, Veronica Gentili: "Simona Ventura? Non mi mette in ombra, è l’incastro giusto"

Veronica Gentili giornalista e volto delle Iene, al timone della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, ha parlato del ruolo di Simona Ventura che l'affianca nel reality show nel ruolo di opinionista.

Nonostante le aspettative iniziali e un cast considerato solido, la diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi fatica a decollare dal punto di vista degli ascolti. Le dinamiche tra i concorrenti non mancano, eppure il reality show di Canale 5, non riesce a conquistare il pubblico come si sperava. Dopo sole cinque puntate, i dati parlano chiaro: lo share è passato dal 18% della prima serata al 13% dell’ultima, registrando un calo significativo che potrebbe portare a una chiusura anticipata del programma, qualora la tendenza negativa dovesse proseguire.

Isola 2025, Veronica Gentili: "Io al Grande Fratello? Ma figuriamoci"

La conduttrice Veronica Gentili, che ha preso in mano le redini del programma in questa edizione, ha affrontato con lucidità il momento difficile in un’intervista rilasciata al settimanale Diva e Donna. In merito alla sua collaborazione con Simona Ventura, la giornalista e volto de Le Iene, ha voluto sottolineare quanto sia stata positiva:

“Se ho temuto di essere messa in ombra da Simona Ventura? No, al contrario! È stato l’incastro giusto. Lei ha un ruolo divertente e più libero del mio, io sono la garante. Anche scegliere lei è stata una decisione abbastanza collegiale, ci piaceva l’idea di un ritorno alle origini.”

Nel corso dell’intervista, la conduttrice ha anche condiviso alcuni retroscena del backstage, rivelando le sue abitudini scaramantiche prima di andare in onda:

Inoltre, la Gentili ha colto l’occasione per smentire con decisione una delle voci che hanno iniziato a circolare nelle ultime settimane: quella che la vorrebbe come prossima conduttrice del Grande Fratello. Con la sua solita franchezza, ha chiarito:

“Se è vero che condurrò la prossima edizione del Grande Fratello? Ma figuriamoci. Scriva invece che stiamo già lavorando alla prossima edizione de Le Iene.”

