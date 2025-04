Isola dei Famosi, Veronica Gentili risponde alle critiche per aver accettato di condurre il reality

News VIP

La giornalista romana Veronica Gentili, volto delle Iene, sui social ha spiegato il motivo per cui ha accettato di condurre la nuova edizione del reality show de L'Isola dei Famosi, un'avventura televisiva del tutto nuova per lei in cui potrà mostrare anche lati inediti sia al timone di un programma variegato e lontano dalla cronaca da sempre il suo principale interesse.

Isola dei Famosi, Veronica Gentili: "Se riesco a mostrare la parte autentica delle persone, non solo il personaggio che appare in video, allora credo di aver fatto bene il mio lavoro"

La giornalista è finita nel mirino di critiche su più fronti: c’è chi sostiene che il suo background professionale non sia adatto a un reality, e chi invece ritiene che l’ambiente dei naufraghi non corrisponda al suo stile. A poche settimane dal debutto, la Gentili ha scelto di rispondere direttamente sui social.

Durante una sessione di Q&A nelle sue Instagram Stories, un follower ha ammesso:

“Fatico a immaginarti in un programma popolato da personaggi talvolta vuoti o esibizionisti. Ma ti darò una possibilità: guarderò la prima puntata per capire se si tratterà di un semplice spettacolo per curiosi.”

La risposta di Veronica è stata immediata e onesta:

“Può darsi che, in generale, la televisione sia un grande ‘spettacolo per guardoni’, ma la vera differenza sta nel modo di raccontare ciò che vediamo e di coinvolgere chi ci segue. Se riesco a mostrare la parte autentica delle persone, non solo il personaggio che appare in video, allora credo di aver fatto bene il mio lavoro. Io sono animata da una curiosità genuina verso gli esseri umani, e spero di svelarvi verità intriganti.”

Non accontentandosi di un singolo commento, la giornalista ha condiviso anche un breve video ironico in cui si sente l’obiezione:

“Ma non eri una giornalista?”

E lei, a corollario, ha spiegato:

“Quello che strumentalizza un giornalista non è tanto l’oggetto della cronaca, ma il punto di vista e il metodo con cui lo affronta. Allo stesso modo, un documentarista non è definito dal soggetto che filma, ma dal suo sguardo. Rivolgo a tutti voi lo stesso invito: sospendete il giudizio e basatevi sui fatti. Il resto… è solo rumore.”

Con queste parole, Veronica Gentili ha voluto ribadire il suo approccio professionale: nulla è troppo ‘di serie B’ per meritare attenzione, purché lo si racconti con onestà e rispetto.

Isola 19: cast e naufraghi

La diciannovesima edizione de L’Isola dei Famosi, è pronta al debutto su Canale 5 mercoledì 7 maggio 2025, con novità in conduzione, cast e formula.

Per la prima volta al timone del “survival show” è stata chiamata Veronica Gentili, volto de Le Iene su Italia 1, a portare un respiro inedito e giornalistico al programma. Accanto a lei sarà rodata la presenza di Simona Ventura in veste di opinionista, mentre in Honduras approderà come inviato l'ex velino di Striscia La Notizie ed ex vippone della quinta edizione del Gf Vip, Pierpaolo Pretelli.

Tra i possibili concorrenti della nuova edizione, circolando già diversi nomi, tra cui Patrizia Rossetti (vincitrice di Pechino Express 2018 e ex gieffina), Antonella Mosetti, veterana dei programmi Mediaset, Nunzio Stancampiano, star dei social, Teresanna Pugliese, ex tronista di Uomini e Donne, Cristina Plevani, prima vincitrice del Grande Fratello, l'ex tennista Camilla Giorgi e Chiara Balistrieri, influencer e sopravvissuta al femminicidio.

