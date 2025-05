Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "All'Isola faccio il tifo per Antonella Mosetti e Paolo Vallesi"

News VIP

La vincitrice dell'ultima edizione de Il Grande Fratello, ha svelato i suoi naufraghi preferiti dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi.

Jessica Morlacchi ha trionfato nell’ultima edizione del Grande Fratello, sorprendendo molti spettatori e lasciando il segno con la sua autenticità. Un finale per certi versi inaspettato, considerando che in tanti pensavano che a salire sul podio sarebbe stata Helena Prestes, data come favorita fino all’ultimo.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi: "Sono rimasta in contatto un po’ con tutti. Non era solo una questione di telecamere, molti rapporti erano veri"

Eppure è stata proprio Jessica, con la sua semplicità e il suo modo di essere, a conquistare il cuore del pubblico. Tornare alla normalità, però, non è stato facile per tutti. Alcuni ex gieffini, come Shaila Gatta, hanno ammesso di aver vissuto un periodo di adattamento complesso una volta usciti dalla casa. La cantante romana, a SuperGuidaTv, invece, ha raccontato di essere rientrata serenamente nella propria quotidianità: “

"Non ho avuto problemi a tornare alla vita di tutti i giorni, ma riconosco di avere un carattere particolare, nel senso che vivo un po’ nel mio mondo. Non amo la frenesia. Infatti, nella casa del Grande Fratello stavo benissimo con la mia vestaglia e le mie pantofole. Sono semplicemente tornata a casa mia, nel mio ambiente. Io ero una fan sfegatata del programma: ho fatto il secondo provino, sono entrata nella casa e... ho vinto. Una follia! Non potevo chiedere di più.”

Parlando dei legami nati all’interno della casa più spiata d’Italia, Jessica ha confermato che alcune amicizie hanno superato le mura del reality:

“Ho sentito poco fa Maria Vittoria, siamo sempre in contatto io e lei. Mezz’ora fa ero con Pamela, poi abbiamo mandato delle foto su WhatsApp a Helena. Insomma, sono rimasta in contatto un po’ con tutti. Non era solo una questione di telecamere, molti rapporti erano veri."

Un segnale chiaro che, oltre al gioco e alle strategie, nella casa possono nascere legami autentici.

"Essere se stessi in un reality? Sì, ma dipende da quanto dura"

Quando le è stato chiesto quanto sia difficile restare fedeli a se stessi in un contesto come quello del Grande Fratello, Jessica ha risposto con grande lucidità:

“In realtà è facilissimo, dipende però dalla durata del reality. Se dura un mese, riesci anche a contenerti. Ma quando va avanti per mesi, allora sì che viene fuori la tua vera essenza. Alla fine non puoi scappare da chi sei. E se posso dare un consiglio per le prossime edizioni… magari fatelo durare un po’ di meno! Lo dico per i futuri inquilini, perché è stato lungo, sì, ma resta un viaggio incredibile dentro se stessi.”

Un’esperienza che cambia la vita Il Grande Fratello ha lasciato alla cantante un mix di emozioni, consapevolezze e soprattutto tanta gratitudine:

“Mi ha fatto capire quanto sono fortunata. Non pensavo di avere una famiglia così bella, delle persone accanto che mi amano così sinceramente. Sono profondamente grata alla vita. Questa esperienza mi ha fatto capire che sono felice, davvero."

Infine, Jessica ha commentato anche la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, dimostrando entusiasmo e supporto per alcuni concorrenti in gara:

“Mi piace molto Antonella Mosetti, la conosco da anni, e anche suo fratello. Sono persone deliziose e continuerò a fare il tifo per lei. E poi c’è Paolo Vallesi, con cui ho partecipato a Ora o mai più. Faccio il tifo anche per lui, se lo merita. Che vinca il migliore!”

