Isola dei Famosi, scontro infuocato tra Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis: volano stracci! (VIDEO)

La convivenza tra Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis si fa sempre più difficile e i due naufraghi de L'Isola dei Famosi finiscono con lo scontrarsi furiosamente.

Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis sono finiti all’ultima spiaggia dopo aver perso al televoto, durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5. La convivenza tra i due naufraghi è sempre più complicata e volano stracci. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Dino e Ahlam ai ferri corti

Personalità particolare, grande oratore, grande disturbatore, personaggio che non piace ma che alla fine è necessario perché crea naturalmente dinamiche di rilievo, Dino Giarrusso è stato penalizzato al televoto proprio a causa dei numerosi scontri dei quali si è reso protagonista a L’Isola dei Famosi. Il pubblico di Canale 5 non ci ha pensato due volte e lo ha eliminato dal gioco ma la redazione, furbamente, ha previsto tutto e ha aperto ufficialmente la possibilità di soggiornare all’ultima spiaggia, e sperare di tornare in gioco. Dino ha accettato immediatamente, forse inconsapevole che non sarebbe stato solo.

Poco dopo, infatti, anche alla seconda eliminata Ahlam El Brinis è stata data la medesima occasione e lei, forse anche per rifarsi della figuraccia con la prova di apnea che ha lasciato un po’ tutti perplessi, ha accettato immediatamente. Ed ecco che così è iniziata una difficile convivenza tra i due naufraghi, lontani dal gruppo e con molte più difficoltà da affrontare, che ha messo in luce sin dalle prime battute le loro grandi differenze. E così i due naufraghi sono arrivati velocemente ai ferri corti, tanto che nelle ultime ore Dino è esploso contro Ahlam, a seguito dell’ennesima discussione. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, volano stracci tra Dino e Ahlam

Che Dino Giarrusso non sappia risparmiare neppure una critica se sente di doverla comunicare al diretto interessato, ci sembra ormai più che lampante. Il concorrente de L’Isola dei Famosi ha iniziato una convivenza forzata a due con Ahlam El Brinis ma le cose sono precipitate velocemente. La modella proprio non sopporta il collega naufrago e la cosa è più che reciproca tanto che, nelle ultime more, Dino è esploso contro di lei a seguito dell’ennesima discussione.

“Mi avete messo su quest'Isola con una persona immatura, presuntuosa, capricciosa, viziata e arrogante. Le energie mentali sono allo stremo. Non mi piace, non si rende conto di tutto questo”.

Ha sbottato Giarrusso davanti le telecamere in confessionale, davvero furioso e stanco di sopportare Ahlam, la quale pensa più o meno le stesse cose di lui, dato che ha confidato di star contando i giorni per potersi separare da Dino. Secondo la modella, il naufrago sarebbe insicuro e alla continua ricerca di conferme, e parlerebbe tutto il giorno della sua vita fino a farle completamente saltare i nervi. Cosa ne pensiamo noi? Se da una parte è improbabile che Ahlam ce l’avrebbe fatta da sola, per il semplice fatto che non ci sembra avvezza a trovare soluzioni pratiche e veloci in un ambiente così ostile (non ha fatto neppure 3 secondi di apnea avendo paura dell’acqua e, insomma, siamo a L’Isola dei Famosi), dall’altra capiamo perfettamente la modella perché Dino è una personalità davvero indigesta il più delle volte. Nel frattempo, sembra che la finale sia stata ufficialmente anticipata.

