Isola dei Famosi anticipa la finale? In arrivo un doppio appuntamento settimanale

La diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, condotta da Veronica Gentili, tornerà in onda con un doppio appuntamento settimanale e probabilmente verrà anticipata la finale dell'edizione.

L’Isola dei Famosi è pronta a rimettersi in moto con una nuova puntata in onda domani sera, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione, come sempre, Veronica Gentili, che potrà contare sul supporto dell'opinionista Simona Ventura, presenza fissa e punto di riferimento nello studio del reality e dell'inviato Pierpaolo Pretelli che dall'Honduras racconta tutte le avventure dei naufraghi e le loro sfide settimanali, pronte a metterle le forze psicofisiche a dura prova.

L’Isola dei Famosi: domani una nuova puntata, ma si va verso la chiusura anticipata? Doppio appuntamento dalla prossima settimana

Ma oltre alle dinamiche di gioco, nelle ultime ore a far discutere è stato un importante aggiornamento sulla programmazione del reality: secondo quanto riportato dal portale di Davide Maggio, la prossima settimana il programma raddoppierà il suo appuntamento in palinsesto. L’Isola dei Famosi andrà infatti in onda sia lunedì che mercoledì, un cambio di marcia significativo che potrebbe anticipare scenari inaspettati.

Non è un mistero che questa edizione dell’Isola, pur contando su un cast ricco di volti noti e dinamiche sempre accese, non stia brillando dal punto di vista degli ascolti. Lo stesso portale ha fatto sapere che la rete non esclude ulteriori raddoppi nelle settimane a venire. L’obiettivo? Accelerare il percorso verso la>finale,che potrebbe essere anticipata al 30 giugno.

“L’Isola non sta affatto entusiasmando… Proprio per questa ragione non si escludono altri raddoppi per arrivare prima del previsto alla finale…” – si legge su DavideMaggio.

Nonostante questa presunta accelerazione, pare che tutte le puntate previste dal contratto saranno comunque trasmesse, ma distribuite in un calendario più fitto grazie ai raddoppi.

Domani, mercoledì 11 giugno, andrà in onda la sesta puntata del reality show. Al centro della puntata le ultime dinamiche esplosive nate tra i naufraghi, divisi tra Playa e Ultima Spiaggia. A rischiare l’eliminazione questa settimana sono Jasmin, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Uno di loro dovrà abbandonare il gioco in base alle preferenze (o alle antipatie) espresse dal pubblico da casa.

