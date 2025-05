Isola dei Famosi, scontro in diretta tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani: "È follia, il tempo dirà chi sei" (VIDEO)

News VIP

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi con Antonella Mosetti e Alessia Fabiani, che arrivate in Honduras come grandi amiche, si sono rese protagoniste di un'accesa discussione in diretta!

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è partita col botto! Nel corso della prima puntata, andata in onda ieri mercoledì 7 maggio 2025, le naufraghe Antonella Mosetti e Alessia Fabiani si sono rese protagonisti di un duro botta e risposta in cui sono volate accuse.

Scintille in diretta tra Antonella Mosetti e Alessia Fabiani

Ieri, mercoledì 7 maggio 2025, su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi che ha già mostrato le prime simpatie e antipatie tra i naufraghi. Tra tutti, Antonella Mosetti e Alessia Fabiani si sono rese protagoniste di un'accesa discussione in diretta. Tutto è nato quando l'ex letterina di Passaparola ha deciso di salvare Cristina Plevani dal rischio eliminazione anziché l'amica, che non è riuscita a nascondere il suo disappunto e delusione.

Il gesto della Fabiani non è per niente piaciuto alla Mosetti soprattutto perché negli ultimi tempi aveva legato e sostenuto l'amica sia nel gioco che fuori. Durante la nomination, infatti, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata all'attacco contro l'ex letterina, accusandola di usare gli altri nel gioco per tornare in vista mediaticamente. Interpellata dalla conduttrice Veronica Gentili, che ha cercato di calmare gli animi e far luce sulla situazione, Alessia ha cercato di difendersi dalle accuse e chiarire la sua posizione: "Da quando siamo arrivati non mi ha più guardata, ha dormito con altre persone e non è stata mai con me. Ho salvato Cristina Plevani perché in questi giorni sono stata con lei".

Parole che hanno innervosito ancora di più Antonella, che ha sbottato affermando che sarà il tempo a far emergere la verità e le reali intenzioni di Alessia a L'Isola: "Allora potevi chiamare lei prima di partire per l'Isola e chiedere a lei favori. Tu comunque sei pazza, non stai bene, non puoi far passare queste cose così. Follia pura. Siamo entrati e giustamente c'è la strategia. Il tempo dirà chi sei". La Mosetti ha infine concluso ammettendo di non aver usato nessuna strategia, a differenza della sua collega. Le due naufraghe riusciranno a chiarire?

Antonella Mosetti litiga con Alessia Fabiani e poi finisce nel mirino di Simona Ventura

Antonella Mosetti è stata la protagonista della prima puntata della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show condotto dalla giornalista Veronica Gentili. La showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello si è resa protagonista di un duro scontro con Alessia Fabiani ed è finita anche nel mirino dell'opinionista Simona Ventura.

Una volta arrivata in spiaggia, dopo il lancio dall'elicottero, Antonella ha salutato tutti e commentato l'inviato Pierpaolo Pretelli, rivelando di trovarlo un bell'uomo, simpatico e bravo. Parole che hanno provocato la reazione immediata della Ventura: "Pierpaolo ha fatto il tentatore tempo fa, ora è sposato con Giulia. Sei papà, quindi non si guarda niente, non si tocca niente, sei bravissimo". Una volta chiuso il collegamento con l'Honduras, l'opinionista è nuovamente intervenuta lanciando una velenosa frecciatina alla nuova naufraga del reality show: "Mosetti è una vecchia volpe dei reality".

Ricordando i trascorsi tra la Ventura e la Mosetti, la conduttrice ha deciso di intervenire scherzando e stuzzicando l'opinionista: "Vecchia volpe in generale, mi dicono che avete un precedente. Non so i dettagli poi me li racconterai separatamente". L'appuntamento con L'Isola 2025 è per mercoledì 14 maggio in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che al televoto ci sono Lorenzo, Mario, Carly e Patrizia. Chi riuscirà a salvarsi?

