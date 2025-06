Isola dei Famosi, pagelle del 18 giugno: che pasticcio, Dino e Omar (0), Cristina Plevani tuona (8)

News VIP

Ieri sera, mercoledì 18 giugno, è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi: tra un "vaff*****" semisussurato di Cristina Plevani a Dino Giarrusso e la lite furiosa e imbarazzante di quest'ultimo e Omar Fantini durante una partita di pallanuoto, come sarà andato il secondo appuntamento settimanale del reality condotto da Veronica Gentili? Scopriamolo con le nostre pagelle.

Isola dei Famosi, pagelle di mercoledì 18 giugno: figuraccia Giarrusso e Fantini (0), Cristina Plevani tuona (8), Teresanna Pugliese non annoia (7)

Dino Giarrusso e Omar Fantini protagonisti di un imbarazzante figuraccia. Voto: 0

Dobbiamo necessariamente partire dalla partita di pallanuoto che rischiava di degenerare in qualcosa di molto più grave, perché i due maschi alfa (???) dell'Isola hanno deciso che l'occasione era buona per saltarsi al collo, letteralmente l'uno dell'altro. Eh sì, perché durante la pallanuoto, mentre Pierpaolo Pretelli (troppo gentile ed educato, Pier) provava a fare la telecronaca della partita, il cui premio era una pizza, i due naufraghi si tiravano a vicenda sott'acqua e non in maniera sportiva e amichevole. La situazione è peggiorata una volta fuori: squalificati dalla prova, i due si sono insultati quando Veronica Gentili ha chiesto spiegazioni. Gesti imbarazzanti e che avrebbero dovuto essere condannati con un'eliminazione immediata, ma il programma è in chiusura anticipata, quindi, tanto vale lasciare tutti in Honduras, che altrimenti gli ascolti colano ancora più a picco. Che dire, siamo alla frutta. Anzi, alla pizza. Voto: 0.

Cristina Plevani tuona e il web la acclama, Voto: 8

Cristina Plevani ha avuto la malaugurata idea di riferirsi a Dino Giarrusso come "sabbia nelle mutande", che certamente non è un complimento, ma di sicuro non meritava di riceve in cambio un "da una che ha vinto il GF 25 anni fa e poi non ha fatto più niente non accetto questi insulti". Peccato che Giarrusso non abbia fatto i conti con Veronica Gentili, Giuseppe Cruciani e Simona Ventura: i tre dallo studio, con toni più o meno pacati provano a fargli capire che il suo discorso non ha né capo né coda e che, anche se dovrebbe essere elementare spiegarlo, ma tant'è, che solo perché una persona non compare in tv non vuol dire che abbia cessato di esistere. Giarrusso a denti stretti mormora un "se si è sentita offesa, le chiedo scusa", beccandosi dalla Plevani un mezzo "vaffanc***" che fa volare il web, che non perde tempo ad acclamarla. Dino Giarrusso nel frattempo non riesce proprio a risultare simpatico, tanto che su X gli preferiscono la moglie Sonia, già diventata un meme dopo che Omar Fantini ha accusato il marito di aver avuto un comportamento aggressivo contro Cristina in acqua. La reazione è stata simile a quella pacata che ebbe Antonio Zequila contro Adriano Pappalardo con quel "mai più" a Domenica In nel lontano 2006 per avere un'idea di come ha reagito la moglie di Giarrusso in studio.

Teresanna Pugliese, corteggiatrice una volta, corteggiatrice per sempre, Voto: 7

Si potrà dire qualsiasi cosa di Teresanna Pugliese, ma non che non abbia capito il meccanismo dei reality e come giocare: si è sentita dare della "sguaiata" e della "serpe" dai naufraghi (Giarrusso e Fantini), ma questo non basta a scalfirla. Le lacrime le escono a comando (più o meno) e la sua reazione al ritorno di Giarrusso dall'Ultima spiaggia è così esilarante che non si può non amarla. Orgogliosamente napoletana e corteggiatrice, dimostra davvero che per stare in tv devi saperti giocare ogni carta, risultando tragicomica, sì, ma mai noiosa. Si vocifera che sia la preferita degli autori e l'aspirante vincitrice di questa edizione. Per ora noi la promuoviamo nelle pagelle, perché "ci sta facendo mangiare" per dirla come direbbero i fan di X. Voto: 7.

