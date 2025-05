Isola dei Famosi, Samantha De Grenet critica la nomination di Loredana Cannata e rivela il suo pensiero sul cast

News VIP

Ospite a Pomeriggio 5, Samantha De Grenet ha commentato il cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi e criticato la nomination di Loredana Cannata a Mario Adinolfi: "Quella scena l’ho trovata eccessiva".

L'Isola dei Famosi tornerà in onda mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5 con una nuova scoppiettante puntata. Nell'attesa, Samantha De Grenet ha rivelato il suo pensiero sul cast della nuova edizione del reality show e criticato il comportamento assunto da Loredana Cannata nei confronti di Mario Adinolfi.

Samantha De Grenet contro Loredana Cannata

Nel corso della seconda puntata de L’Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Lorenzo Tano, Loredana Cannata ha deciso di nominare Mario Adinolfi con una motivazione inerente alle idee politiche del naufrago: "Che brucino tutte le idee che portano e che per secoli hanno portato violenza e morte alle donne, agli omosessuali, agli animali, ma anche all'umanità". Parole che hanno parecchio infastidito il discusso giornalista ("le ho prese come un insulto ingiustificato" ndr) e che sono state commentate anche nel salotto televisivo di Pomeriggio 5.

Ospiti nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, Davide Maggio e Samantha De Grenet hanno commentato le dinamiche e i protagonisti della nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. "Il cast di quest’anno è molto forte, sia per quanto riguarda i concorrenti più giovani che i senatori. Il concorrente più incisivo è senza dubbio Mario Adinolfi" ha dichiarato Maggio rivelando il suo pensiero sulla partecipazione del giornalista al reality show di Canale 5.

A dire la sua anche la showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello Vip che, interpellata dalla conduttrice Myrta Merlino sulla nomination fatta dalla Cannata nei confronti di Adinolfi, ha criticato la naufraga rivelando di aver trovato la sua motivazione fuori luogo ed eccessiva: "A me non è piaciuta. Quella scena l’ho trovata eccessiva. L’Isola comunque è bella, soprattutto nel gruppo dei senatori ci sono persone che hanno un gran carattere e che sono delle teste calde, come Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Mirko Frezza..".

Scintille tra i naufraghi de L'Isola

La tensione a L'Isola dei Famosi è davvero alle stelle. A far scoppiare la prima vera lite tra naufraghi è stata Alessia Fabiani, che ha puntato il dito contro Patrizia Rossetti dopo l’ennesima infrazione del regolamento. Il comportamento della conduttrice, che ha subito respinto le accuse, ha fatto letteralmente infuriare l'ex letterina di Passaparola: "Quanto sei bugiarda, ma se hai detto ‘Mamma mia, adesso mette nei casini anche noi’". Visibilmente irritata dalla situazione, Patrizia ha ribattuto chiarendo la sua posizione: "Non è la verità".

Se Paolo Vallesi ha confermato che i Senatori erano a conoscenza dell’accaduto, Teresanna Pugliese ha espresso un’opinione sull’atteggiamento di Alessia: "È giusto che abbia denunciato il falso anche se più falso di lei non c’è niente. Non è giusto a livello umano per noi". Una situazione che ha messo in evidenza l'incapacità del gruppo di rispettare le regole del gioco. Cosa deciderà di fare la produzione? L'appuntamento con il reality show è per il prossimo mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5. Cinque i concorrenti al televoto: Antonella Mosetti, Patrizia Rossetti, Carly Tommasini e Leonardo Brum.

