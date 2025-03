Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli nuovo inviato: spunta una foto che confermerebbe il rumor

News VIP

Una foto confermerebbe il rumor secondo cui Pierpaolo Pretelli sarà il nuovo inviato della prossima edizione de L'Isola dei Famosi!

Continuano i preparativi per la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, che tornerà in onda su Canale 5 a partire dal mese di maggio 2025. Dopo la conferma che alla conduzione del reality show avremo Veronica Gentili, che sostituirà Vladimir Luxuria, arriva una nuova segnalazione con tanto di foto sul futuro inviato in Honduras: Pierpaolo Pretelli.

Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli inviato: una foto conferma il rumor

Nelle scorse ore, sui social, si è diffusa una nuova segnalazione su Pierpaolo Pretelli: sembra che l'ex concorrente del GFVip sarà parte del cast della nuova edizione de L'Isola dei Famosi in veste di inviato. Il rumor circolava già da qualche settimana e, sebbene al momento non ci sia ancora una conferma ufficiale, sui social ha iniziato a circolare una foto che sembra anticipare che sia solo questione di tempo prima che l'ufficialità arrivi.

A riportare la segnalazione con tanto di foto è stata l'esperta di gossip Deianira Marzano, la quale ha ricevuto in DM su Instagram uno scatto che - sebbene sfocato - rivelerebbe che Pierpaolo Pretelli è stato scelto come inviato della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. L'ex vippone, in queste ore, era impegnato su un set fotografico per scattare le foto ufficiali per la nuova edizione, in partenza a maggio.

Isola dei Famosi, Veronica Gentili alla conduzione: ecco chi ci sarà nel cast

Nella giornata di ieri, giovedì 20 marzo, è stato confermato che Veronica Gentili è la conduttrice della nuova edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo i rumors che erano iniziati a circolare sulla giornalista e conduttrice, Mediaset ha confermato la scelta della nuova conduttrice, motivandola con il desiderio di mostrare "al meglio la nuova Isola: un’edizione fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality".

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi tornerà in onda a partire dal mese di maggio 2025. Stando a quanto riferisce Fanpage.it, la data esatta d'inizio del programma sarà mercoledì 7 maggio, con i naufraghi che "partiranno alla volta di Cayo Cochinos, in Honduras, domenica 4 maggio". Tra i papabili concorrenti che salperanno per l'Honduras sono circolati in queste settimane i nomi di Teresanna Pugliese e Angelo Madonia, ma al momento i casting non sarebbero ancora chiusi.

