Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli in partenza per l'Honduras: il dolce saluto a Giulia Salemi e a Kian

Pierpaolo Pretelli è pronto ad affrontare una nuova avventura lavorativa: l'ex vippone è stato infatti scelto come nuovo inviato per l'Isola dei Famosi, che inizierà a breve. In partenza per l'Honduras, Pretelli ha salutato la compagna Giulia Salemi, che lo seguirà da casa con Kian, il loro primo figlio.

Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli in partenza per l'Isola

Mercoledì 7 maggio inizierà la nuova avventura dei naufraghi de L'Isola dei Famosi, il reality show di Canale 5 che sarà condotto in questa edizione da Veronica Gentili. Ad affiancarla come opinionista sarà Simona Ventura, mentre l'inviato in Honduras sarà l'ex vippone Pierpaolo Pretelli.

Quest'ultimo ha deciso di postare un video in cui mostra i preparativi pre-partenza e saluta la compagna Giulia Salemi e il loro figlioletto, Kian. Nel filmato, Pierpaolo ha registrato un vlog dell'ultimo giorno trascorso con la sua famiglia, svelando il momento del risveglio, un pranzo condiviso con Giulia Salemi e i bagagli con cui volerà in Honduras.

L'influencer ha poi mostrato l'imbarco e il volo verso l'Isola, condividendo con i followers tutte le sue impressioni del viaggio. Il video si è concluso con il suo arrivo in Honduras, nella struttura che lo ospiterà e alcuni negozi del posto. Arrivato in hotel, Pretelli ha poi condiviso con i fan la vista dalla sua camera e alcuni dei gadget con il logo del reality che porterà con sé per questa nuova avventura lavorativa.

Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli svela: "Ho la fobia dei serpenti"

In un'intervista a TvSorrisi e Canzoni, Pierpaolo Pretelli ha condiviso le sue prime emozioni in vista del nuovo percorso lavorativo che lo attende. L'influencer non è nuovo al mondo dei reality, essendo stato lui stesso un concorrente del GF, ma anche opinionista e conduttore di alcuni format legati al programma di Canale 5. Tuttavia, Pretelli non ha nascosto l'emozione per questa nuova avventura che lo aspetta, ammettendo che si tratta di un sogno che diventa realtà:

"È sempre stato uno dei miei sogni e quando si è presentata questa possibilità non potevo che esserne felicissimo! È un periodo molto positivo e stimolante della mia vita. Ringrazio l’universo per questa occasione: è la più significativa che abbia mai avuto. Darò il massimo, anzi il 110 per cento!"

L'influencer ha rivelato di aver visionato tutte le edizioni dal 2017 in poi, per studiare i precedenti inviati del programma, come Stefano De Martino e Alvin, ma ha anche ammesso che ha intenzione di restare fedele a sé stesso e al suo stile di comunicazione. Nonostante l'entusiasmo per il nuovo lavoro, Pierpaolo Pretelli non ha nascosto anche di avere un certo terrore dell'ambiente dell'Honduras: "Mi spaventa l’ambiente selvaggio dell’Honduras: ho una vera e propria fobia per i serpenti e non amo nemmeno volare in elicottero… quindi direi che sono proprio l’ideale!".

Su ciò che porterà con sé, Pretelli ha svelato che ha messo in valigia delle piccole tartarughe portafortuna (regalate da Maurizio Costanzo), oltre a uno dei primi body indossati da Kian. Sul figlio, Pretelli ha ammesso, con un po' di malinconia: "Quando tornerò, Kian sarà già molto cresciuto. Mi domando cosa mi perderò nel frattempo. Mi mancherà tutto: lui, Giulia… anche se lei è felicissima per me, come se a partire fosse stata lei. Il nostro rapporto si basa sulla condivisione. Siamo sempre lì, l’uno per l’altro, e lei sa bene quanto questo momento sia importante per me".

