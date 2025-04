Isola dei Famosi, Pierpaolo Pretelli pronto per partire verso l'Honduras: "Cosa mi mancherà di più"

News VIP

Pierpaolo Pretelli su Infinity, ha svelato di cosa sentirà più la mancanza, stabilendosi per dieci settimane in Honduras pronto a seguire le avventure dei naufraghi della nuova edizione de L'Isola dei Famosi.

La nuova edizione de L'Isola Dei Famosi, l'adventure game di Canale 5 prodotto da Banijay Italia, debutterà su Canale 5 a partire da mercoledì 7 maggio prossimo.

Isola dei Famosi, parla Pierpaolo Pretelli: "Mi mancherà la mia creatura, il mio Kian. E mi mancherà Giulia"

Cresce l'attesa e la curiosità per il celebre reality della sopravvenga che quest'anno si è rinnovato completamente. Al timone ci sarà la giornalista e volto de Le Iene, Veronica Gentili, nel ruolo di opinionista, un volto iconico del programma (per cui è stata conduttrice e naufraga) ovvero Simona Ventura e infine un altro debutto davvero atteso quello dell'ex velino ed ex vippone della quinta edizione del Gf vip, Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato, pronto a seguire le avventure e disavventura dei naugraghi che sfideranno i loro limiti fisici e mentali nelle spiagge dell'Honduras bagnate dall'oceano del Pacifico e il mae dei Caraibi.

Il team in studio è già ufficiale e poco fa, sui canali social ufficiali del reality, sono state poste tre domande a Pierpaolo Pretelli pronto ad affrontare un lungo viaggio oltreoceano e soggiornare dieci settimane insieme ai concorrenti della diciannovesima edizione.

"Sono molto emozionato. Ho già iniziato a fare la valigia, una grande valigia perché saranno dieci settimane lunghe. Non vedo l'ora di partire. Di vivere questa esperienza, questa avventura, anche se non sono un naufrago. Sarà un'esperienza indimenticabile."

L'ex gieffino ha poi svelato chi gli mancherà di più, e ovviamente ha parlato di Kian, il figlio, nato il 10 gennaio 2025 e la sua compagna Giulia Salemi.

"Mi mancherà la mia creatura, il mio Kian. E mi mancherà la Giulia (Salemi, ndr) ovviamente, l'affetto fisico sarà quello che mi mancherà di più. Cosa farò prima di partire? Mangerà due pizze...perché so che lì sulle pizze ci stanno ancora lavorando..però magari porto un po' di italianità!"

