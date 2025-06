Isola dei Famosi: "Per 10 anni ho avuto centinaia di avventure", la confessione di un naufrago

News VIP

Il naufrago dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi ed ex Iena, Dino Giarrusso, si è lasciato andare ad alcune confessioni inedite in Honduras circa il suo passato sentimentale.

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda domani, mercoledì 4 giugno 2025, in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, in Honduras, Dino Giarrusso si è lasciato andare a delle rivelazioni inedite circa il suo passato sentimentale che hanno spiazzato tutti.

La rivelazione inedita di Dino Giarrusso a L'Isola

Tempo di confessioni per Dino Giarrusso a L'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla nuova puntata del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, il giornalista ed ex Iena ha deciso di aprirsi e raccontarsi, partendo dalla sua infanzia fino al rapporto con i suoi genitori e all'amore. A proposito della sua vita sentimentale, Dino si è lasciato andare a delle dichiarazioni inedite che hanno letteralmente spiazzato tutti gli altri concorrenti.

Durante un gioco, in cui l'ex tronista Teresanna Pugliese fingeva di essere la conduttrice de ‘L'Isola dei Talentuosi', il naufrago Dino ha confessato di aver avuto molte compagne e, soprattutto, tantissime avventure in pochi anni della sua vita:

Le poche volte che ho tradito la mia fidanzata è successo che la lasciavo e poi mi mettevo con quella con cui l'avevo tradita. A 33 anni ho lasciato la mia convivente e ho scelto di vivere da single. Per 10 anni ho avuto centinaia e centinaia di avventure, ho vissuto il contrario di prima. 10 anni sono 520 settimane, fate il conto. Anche una ogni due settimane, è successo.

Dino Giarrusso nel mirino di Cristina Plevani

Non solo confessioni a L'Isola dei Famosi per Dino Giarrusso! Il naufrago e discusso giornalista, infatti, si è reso protagonista di un duro faccia a faccia con Cristina Plevani. Il motivo? Una proposta della leader Teresanna Pugliese su un nuovo modo di dividere il cibo, che non è per niente piaciuta all'ex Iena. Il comportamento del naufrago ha provocato la reazione inaspettata della vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello che, senza mezzi termini, lo ha accusato di essere egoista: "Dici sempre ‘il gruppo, il gruppo' ma sei un egoista. A volte sei sabbia nelle mutande".

Un pensiero che la Plevani ha ribadito anche nel confessionale. Parlando dello scontro con Giarrusso, la naufraga ha infatti dichiarato: "La sua saccenza qualche volta mi dà un po' fastidio. Su questa cosa del cibo, io e lui non andiamo decisamente d'accordo". I due riusciranno a trovare un punto d'incontro? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda domani, mercoledì 4 giugno 2025, alle 21.40 circa su Canale 5. Ricordiamo che Dino è al televoto insieme a Mario Adinolfi e Patrizia Rossetti e rischia di dover abbandonare definitivamente il gioco. Chi sarà costretto/a a lasciare l'Honduras?

