Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti tuona contro gli altri naufraghi: "Non mi hanno capita..."

Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi: sui social si è tolta qualche proverbiale sassolino dalla scarpa, tuonando contro gli altri naufraghi. Ecco cosa ha rivelato.

Patrizia Rossetti è stata una delle concorrenti più forti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. La vip è stata anche una delle naufraghe a resistere di più, decidendo di non ritirarsi, ma restando in Honduras per 50 giorni, venendo poi eliminata a un passo dalla finale.

Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti tuona contro gli altri naufraghi

Amatissima concorrente della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti è stata eliminata poco prima della finale del reality, vinto da Cristina Plevani. In Honduras, la naufraga non si è certo risparmiata e sono diventate famose le liti con alcuni degli altri concorrenti, come Mirko Frezza, verso il quale ha avuto parole molto dure.

Tuttavia, anche ora che l'esperienza sull'isola è terminata e i naufraghi sono tornati alla vita di tutti i giorni, Patrizia Rossetti non ha del tutto messo da parte le sue antipatie e sui social ha deciso di tuonare contro gli altri naufraghi.

Rispondendo alle domande di alcuni fan su Instagram, Patrizia Rossetti ha rivelato alcuni retroscena sulla sua esperienza in Honduras, raccontando che tipo di rapporti ha instaurato con gli altri naufraghi. Se il pubblico ha notato quanto spesso la vip si sentisse esclusa dal gruppo, ebbene, pare che questo sentimento non fosse solo una sensazione, data la confessione dell'ex concorrente. Sui social, infatti, Rossetti ha rivelato di "non essere stata molto compresa" nonostante i suoi sforzi di risultare gentile e comprensiva con tutti:

"Io ho cercato di comprenderli e qualcuno mi ha capita, ma non mi sono sentita a sufficienza capita dagli altri. Mi sono sentita a volte sotto considerata. Alcuni sono stati un po’ egoisti…"

Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti svela con quali naufraghi è ancora in buoni rapporti e ciò che le è mancato di più nel reality

Nonostante la sua confessione, Patrizia Rossetti ha però anche raccontato di essere ancora in buoni rapporti con altri naufraghi, come Loredana Cannata, Cristina Plevani e Paolo Vallesi: con loro, infatti, ha instaurato rapporti di stima e affetto, che sembrano continuare anche dopo la fine dell'esperienza del reality show di Canale 5.

Su Instagram, l'ex naufraga ha anche rivelato cosa le è mancato di più durante l'esperienza in Honduras: all'Isola dei Famosi, infatti, i naufraghi sono costretti a rinunciare alla maggior parte delle comodità, ma contrariamente a ciò che si aspettavano i fan, la risposta di Patrizia Rossetti non riguardava nessun oggetto in particolare.

L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi ha rivelato che ciò di cui ha sentito di più la mancanza è stata la sua indipendenza. Dato che nella sua carriera, Patrizia Rossetti ha partecipato a diversi reality, tra cui il GF, ha raccontato di aver preferito l'esperienza in Honduras a quella della Casa più spiata d'Italia:

"L’Isola mi ha migliorata. Mi ero fatta delle promesse e le sto mantenendo tutte. Credo di essere più dolce, più disponibile e più aperta all’ascolto. Sono meno impulsiva e molto più paziente. Ve la consiglio, ma attenzione ai mosquitos!"

