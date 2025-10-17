TGCom24
Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf

Eleonora Gasparini

L'ex naufraga de L'isola dei Famosi, Patrizia Rossetti, punge il giornalista Mario Adinolfi e commenta la nuova edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura.

Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti lancia una frecciata a Mario Adinolfi poi commenta il cast e gli ascolti del nuovo Gf

Patrizia Rossetti è stata una delle naufraghe più apprezzate dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi. Ospite a Casa Lollo, la nota conduttrice si è raccontata senza filtri e colto l'occasione per lanciare una bella frecciatina al suo ex compagno di avventura, il giornalista Mario Adinolfi.

La frecciatina di Patrizia Rossetti a Mario Adinolfi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare l'ex gieffina Cristina Plevani, è ormai finita da diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra questi anche la conduttrice Patrizia Rossetti, che ha rilasciato una nuova intervista in cui si è lasciata andare a delle nuove confessioni.

Ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, Patrizia si è raccontata e colto l'occasione anche per commentare il libro pubblicato da Mario Adinolfi, nel quale il discusso giornalista ha ricordato la propria esperienza in Honduras. "Intanto io ho comprato il suo libro e lui il mio no", ha dichiarato l'ex amata naufraga del reality show condotto da Veronica Gentili, che ha poi ammesso di esserci rimasta male per essere stata etichettata come "l’anziana del gruppo":

Valentina Persia si sbilancia sul Grande Fratello e si candida come opinionista de L'Isola

Poi ho saputo che mi ha definita ‘l’anziana del gruppo’. È vero che ero quella più grande, ma non è carino da parte di un uomo dire queste cose. Gli chiederò spiegazioni. Insomma, una qualifica un po’ dispregiativa. non è proprio un complimento, ma ci rido su. Anche perché sull’Isola serve più esperienza che giovinezza.

Le parole di Patrizia Rossetti sul Gf e Simona Ventura

Dopo aver raccontato come vanno le cose dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi e aver lanciato una frecciatina al giornalista Mario Adinolfi, Patrizia Rossetti ha detto la sua anche sulla nuova edizione del Grande Fratello. Interpellata da Lorenzo Pugnaloni, la nota conduttrice ed ex naufraga ha commentato i bassi ascolti registrati nelle prime puntate del reality show e la nuova conduzione di Simona Ventura:

Secondo me, dalla terza puntata in poi si definisce l'audience giusto. Diciamo che nel cast ci sono persone normali, quindi non ci si può aspettare chissà cosa, anche se ho visto che ne hanno già combinate abbastanza, hanno litigato, ci sono storie molto particolari. Io mi ricordo benissimo il primo Gf e le prime puntate non erano così frizzanti. Abbiamo dovuto aspettare un po'. Secondo me, ci sono delle persone che hanno molte cose da dire, poi la conduzione di Simona a me piace molto, è preparata. L'ho trovata umana e materna. Penso che non si debbano fare confronti con Alfonso Signorini. Sono due personaggi completamente diversi, due conduzioni diverse.

