Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti in crisi: "Non riesco a fare niente"

Dopo il ritiro di Leonardo Brum e Angelo Famao, l'Isola dei Famosi rischia di perdere un'altra protagonista. Lo sfogo di Patrizia Rossetti: "Sento la mancanza di tutto, della mia vita, della mia indipendenza".

Dopo l’inaspettato ritiro di Leonardo Brum e di Angelo Famao, l’Isola dei Famosi potrebbe dover affrontare un nuovo colpo di scena. A destare preoccupazione stavolta è Patrizia Rossetti, storica conduttrice televisiva, che sembra arrivata al limite delle sue forze fisiche ed emotive.

Isola 2025, la crisi di Patrizia Rossetti

Nelle ultime ore, Patrizia si è confidata in lacrime con Cristina Plevani, rivelando un profondo malessere che va oltre la semplice stanchezza. “Non riesco a fare nulla. Mi sento senza energie, completamente svuotata”, ha confessato con la voce rotta dalla fatica e dalla tristezza. Il confronto tra le due donne ha mostrato un lato vulnerabile e inedito della Rossetti, che ha lasciato il pubblico con il fiato sospeso.

Cristina ha cercato di tranquillizzarla, offrendo parole di conforto: “Non è che è obbligatorio sbattersi per forza a fare qualcosa. Anche se stai sdraiata sulla stuoia, va bene lo stesso”, ha detto con tono pacato, cercando di alleggerire il peso del momento.

Ma Patrizia, ormai sull’orlo di un crollo emotivo, ha reagito con uno sfogo accorato:

“Sì, ma che rottura di pa**e. Sono dieci giorni che vado avanti così e davvero non ne posso più. Mi manca tutto: la mia vita, la mia indipendenza. Mi sento impotente. Anche quel poco che potrei fare, non riesco a farlo. A livello psicologico sono a terra. Non sento nessun legame con quest’isola, non provo sintonia con niente. Forse è questo il punto: non possiamo avere feeling con tutto e forse ho semplicemente trovato il mio limite. E mi fa paura vedere che non riesco nemmeno a parlare, a essere me stessa. Non è da me”.**

Le sue parole colpiscono dritte al cuore e fanno emergere un disagio profondo, che va oltre il semplice adattamento alla vita spartana dell’Isola. Patrizia sta affrontando una vera e propria crisi esistenziale, alimentata dall’isolamento, dalla fatica e da una quotidianità completamente estranea rispetto ai suoi ritmi abituali. A questo punto, la domanda sorge spontanea: la Rossetti sarà la prossima a lasciare il gioco?

In queste ultime ore, anche Antonella Mosetti ha ribadito di non essere in grado di continuare la sua avventura all'Isola e anche la showgirl romana sembra ormai ad un passo dal ritirarsi. "Mi gira la testa, mi viene da piangere... Ok, aspetta... Ma io sono proprio sfinita, non ce la faccio più. Inutile che traccheggiamo, basta! Ognuno ha il suo limite, mi devo ammalare? Non credo che andarsene significhi essere deboli, questa è un'altra stro***ta che non accetto. Andarsene significa, all’età nostra, non accettare delle condizioni. Non ce la faccio proprio, mi manca l’aria." ha dichiarato Antonella confidandosi con Loredana Cannata:

