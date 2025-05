Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti fa chiarezza sul presunto litigio con Antonella Mosetti

News VIP

Secondo una recente indiscrezione, due future naufraghe della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi, sarebbero arrivate quasi alle mani durante lo shooting fotografico del reality.

Mercoledì 7 maggio tornerà in prima serata su Canale 5, la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, il reality show della sopravvivenza che mette alla prova volti conosciuti davanti a sfide, fatiche e intemperie di ogni tipo.. Al timone di questa nuova edizione ci sarà Veronica Gentili, e tra i concorrenti pronti a mettersi in gioco come naufraghi ci saranno anche due volti storici della TV: Patrizia Rossetti e Antonella Mosetti.

Isola dei Famosi, Patrizia Rossetti: "Nessuna lite con Antonella Mosetti, Ci siamo abbracciate appena viste e mi sono trovata subito bene con lei"

Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni piuttosto insistenti su un presunto screzio tra le due donne, che secondo alcuni avrebbero avuto un acceso scontro durante il servizio fotografico per TV Sorrisi e Canzoni. Tuttavia, a spegnere subito le voci ci ha pensato la diretta interessata. Intervistata da Il Giornale, Patrizia Rossetti ha voluto chiarire una volta per tutte la questione:

“Assolutamente no! Ci siamo abbracciate appena viste e mi sono trovata subito bene con lei. Non capisco perché certi giornali o certi siti internet debbano sempre inventarsi delle polemiche”.

La conduttrice ha poi spiegato cosa l’ha spinta a dire finalmente sì all’Isola, dopo anni di tentennamenti:

“Me lo chiedono da sei anni. Ho sempre amato questo reality, è il mio preferito. Forse sarebbe stato meglio partecipare quando ero più giovane, ma mi sono detta: perché no? Mi lascerò guidare dall’istinto e non avrò pregiudizi”.

La Rossetti ha poi aggiunto di essere ben consapevole della difficoltà della sfida che l’aspetta, ma di voler affrontare l’esperienza con apertura e spirito di adattamento:

“Molti colleghi che hanno partecipato alle edizioni precedenti mi hanno detto che è durissima, ma anche un’esperienza unica. Prima di giudicare, bisogna provare. E poi, chi non risica non rosica!”

Infine, la conduttrice ha voluto lanciare un messaggio che è anche un augurio:

“Non parto prevenuta. Quando si entra in un reality si dovrebbe mettere da parte il proprio passato televisivo o la propria carriera e agire solo come persone e non come personaggi. Mi auguro ci sia rispetto e, perché no, anche solidarietà femminile: alcune volte proprio nei reality le prime ad attaccarsi sono le donne. Io sono la più… diversamente giovane, non devo dimostrare nulla e non sono in competizione con nessuno!”

