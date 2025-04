Isola dei Famosi, rissa sfiorata durante lo shooting fotografico: ecco chi sono i due volti noti coinvolti

News VIP

Sarebbe avvenuto uno scontro infuocato durante il primo servizio fotografico dei concorrenti della diciannovesima edizione de L'Isola dei Famosi e sono stati anche rivelati i nomi coinvolti, si tratta di due donne molto note del piccolo schermo.

L’Isola dei Famosi tornerà mercoledì 7 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, pronta a rinnovarsi con un cast inedito e una conduzione del tutto nuova.

Isola 19, "il litigio avrebbe come protagoniste Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti", l'indiscrezione

Mediaset ha puntato su Veronica Gentili, già nota al grande pubblico per Le Iene e il suo impegno nel giornalismo d’inchiesta, per traghettare il reality verso una nuova stagione. Al fianco della giornalista in studio ci sarà Simona Ventura che sarà opinionista del reality per la prima volta, mentre dall’Honduras seguirà le vicende dei naufraghi Pierpaolo Pretelli, pronto a vestire per la prima volta i panni dell’inviato.

Secondo le prime ricostruzioni, dietro le quinte dello shooting ufficiale de L’Isola dei Famosi si è respirata un’aria tutt’altro che calma. Durante il set, alcuni futuri naufraghi hanno iniziato a discutere animatamente, arrivando quasi alle mani per una banale questione di “chi stava più al centro dell’inquadratura”.

È stata proprio Deianira Marzano, nota voce di gossip, a fissare l’episodio in un tweet:

"Rissa sfiorata durante il servizio fotografico all’Isola: ‘Mi hai rubato l’inquadratura!’” ha scritto, sottolineando come il diverbio – nato dalla reciproca accusa di protagonismo eccessivo – abbia alzato i toni fino a sfiorare lo scontro fisico. Solo l’intervento immediato dello staff e del fotografo avrebbe evitato che la situazione degenerasse, riportando ordine in pochi istanti."

Nelle ore successive, la stessa Marzano e il collega Amedeo Venza hanno lasciato intendere che le protagoniste dello screzio siano state Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti. Entrambe già familiari ai reality – la prima per le sue esperienze nei programmi Mediaset, la seconda come ex vincitrice di Pechino Express e concorrente del Grande Fratello Vip – le due avrebbero messo in mostra una tensione palpabile, tanto che si vocifera di ulteriori scintille prima ancora della partenza ufficiale per l’Honduras.

"Le voci di corridoio parlano chiaro: il litigio avrebbe come protagoniste Antonella Mosetti e Patrizia Rossetti", scrive Venza.

Isola 19, il cast: primi nomi

Insomma, se la nuova edizione dell’Isola dei Famosi è alle porte con Veronica Gentili in conduzione, Simona Ventura come opinionista e Pierpaolo Pretelli inviato, dietro le quinte emergono già i primi colpi di scena. L'appuntamento è per mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5. Il cast ufficiale è ancora in via di definizione, ma sui social e nei gossip già circolano i primi possibili concorrenti: Patrizia Rossetti:, Antonella Mosetti: Teresanna Puglies, Nunzio Stancampiano, Angelo Famao, Cristina Plevani, Mirko Frezza, Camilla Giorgi, Loredana Cannata, Omar Fantini, Paolo Vallesi e Chiara Balistrieri sono altri nomi ricorrenti nelle anticipazioni.

