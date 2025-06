Isola dei Famosi, Paolo Vallesi contro Dino Giarrusso: "Sei insopportabile, a tutto c'è un limite" (VIDEO)

News VIP

Clima esplosivo a L'Isola dei Famosi. I naufraghi Dino Giarrusso e Paolo Vallesi si sono resi protagonisti di un'accesa discussione sull'Ultima Spiaggia. Ecco cosa è successo!

Tensione alle stelle tra Dino Giarrusso e Paolo Vallesi a L'Isola dei Famosi. I due naufraghi della 19esima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili si sono resi protagonisti di un acceso scontro sull'Ultima Spiaggia in cui sono volate accuse.

Scontro tra Paolo Vallesi e Dino Giarrusso sull'Utima Spiaggia

Manca poco alla semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 25 giugno 2025 su Canale 5. Con l'uscita di scena di Mirko Frezza e Ahlam El Brinis, i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

In attesa di scoprire chi sarà costretto/a a lasciare il gioco a un passo dalla finalissima, sull'ultima spiaggia è scoppiata un'accesa discussione tra Dino e Paolo. Visto il brutto tempo e le forti folate di vento, i naufraghi sono stati costretti a sistemare la loro capanna. Durante l'organizzazione, però, il cantante ha completamente sbottato, scagliandosi contro il suo compagno di avventura.

La sfuriata di Paolo Vallesi

Duro scontro nella notte tra Dino Giarrusso e Paolo Vallesi, che stanno convivendo insieme a Jasmin Salvati sull'Ultima Spiaggia. Tutto è nato durante la costruzione della capanna per ripararsi da una delle classiche tempeste honduregne quando il cantante ha perso la pazienza e si è scagliato furioso contro il giornalista ed ex Iena per i suoi modi di fare e le continue lamentele: "Dino, come ca**o vuoi fare? Dimmi come vuoi fare e lo facciamo, si collabora quando si fanno le cose, hai solo rotto i co****ni".

Giarrusso ha provato a calmare gli animi, spiegando quanto sarebbe stato importante unire le forze per riuscire a portare a casa l'obiettivo, ma senza successo. Stanco e infastidito dal comportamento del giornalista, infatti, Vallesi ha continuato il suo sfogo criticandolo: "Non mi calmo, c'è un limite! Farlo insieme significa farlo come vuoi tu. Sei una cosa insopportabile".

Il periodo condiviso sull'Ultima Spiaggia sembra aver segnato il rapporto tra Giarrusso e Vallesi e l'avvicinarsi della semifinale non fa altro che alimentare le tensioni. Il litigio è stato commentato anche sui social, dove molti utenti si sono schierati dalla parte di Paolo e criticato duramente Dino. "Ma non poteva essere diversamente! Lui riuscirebbe a far esplodere anche un Santo", "Ha sbroccato Paolo" si legge sulla pagina ufficiale Instagram del reality show condotto da Veronica Gentili. I due riusciranno ad arrivare in finale? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5.

