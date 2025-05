Isola dei Famosi, pagelle del 28 maggio: Veronica perfetta (10), Teresanna colpisce (8), Simona opinionista dei sogni (9)

News VIP

Ieri sera, mercoledì 28 maggio, è andata in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Scopriamo insieme come si sono comportati i naufraghi e il cast del reality show con le nostre pagelle!

La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è appena giunta alla quarta puntata, ma il reality show ha visto un esodo di naufraghi che in pochissimo tempo ha deciso di abbandonare il reality show di Canale 5. La conduttrice Veronica Gentile ha definito questa edizione quella "dell'Isola più dura" e ha accolto nel frattempo l'ingresso di tre nuovi naufraghi. Nel frattempo, in Honduras le divisioni tra i concorrenti non accennano a diminuire, come dimostrano gli scontri accesi tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi. Cosa sarà successo ieri sera? Scopriamolo con le nostra pagelle.

Isola dei Famosi, pagelle di mercoledì 28 maggio:

Veronica Gentili, autoironica, precisa e che non ha paura di niente. Voto 10

Vedere Veronica Gentili in apertura della quarta puntata de L'Isola dei Famosi prendere il Tapiro/non Tapiro di Striscia la Notizia e scherzare dicendo "C'è solo la targa, perché il Tapiro anche si è ritirato" e farsi una bella risata è la prova che la conduttrice e giornalista è intelligente, sicura di sé e del suo lavoro in uno dei reality più rischiosi della programmazione di Mediaset (non certo per le prove fisiche a cui sono sottoposti i naufraghi). Pur riconoscendo che i ritiri dei concorrenti dal programma sono stati forse troppi nel giro di pochissime settimane, Veronica Gentili non solo ci scherza su, ma fa montare una clip nella quale tutti i naufraghi non fanno che ripetere "quanto è dura quest'Isola", così da ribaltare la narrazione e girarla a suo vantaggio. Perché questa è l'edizione più dura de L'Isola dei Famosi e a condurla c'è lei, navigante esperta e che non si lascia abbattere da nulla. E ricorda (ironicamente) a Dino Giarrusso che quando discute con Mario Adinolfi lo trova fin troppo "sottomesso" e per nulla intenzionato a difendere temi su cui, assicura il naufrago, la pensano in maniera completamente diversa. Un difetto ce l'avrà? Intanto, per noi, è promossa a pieni voti! Voto: 10.

Teresanna Pugliese, parla di privilegio e abuso di potere, si commuove per i suoi figli e chiede dello scudetto del Napoli. Voto: 8

Teresanna Pugliese è stata una delle protagoniste di Uomini e Donne più amate di sempre e non è certo una che le manda a dire. Lo ha ben dimostrato durante questa settimana, quando ha affrontato a muso duro Mario Adinolfi, non mancando di sottolineare come lui faccia uso della sua dialettica e della sua "cultura" per denigrare le concorrenti più giovani. In diretta tv parla tranquillamente di abuso di potere, scatenando la furia di Adinolfi, ma sottolinea anche un concetto importante: la cultura del naufrago è frutto dei suoi studi e, tristemente, si sa, in Italia, anche poter studiare è un privilegio. L'ex tronista non si nasconde a accusa Adinolfi di denigrare lei e Chiara Balistreri in particolare, mentre il naufrago non fa che ribadire di essere stato vittima di bodyshaming. Teresanna però sa anche mostrare il suo lato più tenero, quando ammette che teme che i suoi figli la stiano dimenticando, perché è da tanto che non si vedono. A rassicurarla arriva il messaggio del suo Gioele, che le ricorda anche di pescare qualcosa, ogni tanto, e che loro non vedono l'ora di riabbracciarla. Da appassionata di calcio, infine, chiede se il Napoli abbia vinto lo scudetto e riceve la conferma da Simona Ventura. Voto: 8.

Alessia Fabiani, fiera ancella di Adinolfi...per fortuna eliminata dal televoto. Voto: 4

Si dice fiera di essere l'ancella di Mario Adinolfi, il quale a sua volta la definisce "materna" - che nella sua visione è il migliore dei complimenti -. Non ha attirato le simpatie di molti, con la scelta di mettersi sotto l'ala protettiva di Adinolfi ed è l'unica che applaude ai suoi interventi. Altri concorrenti l'hanno accusata di "sfilare" senza mai lavorare davvero. Evidentemente, anche il pubblico la pensa così, visto che viene eliminata al televoto, diventando la seconda concorrente a lasciare l'Isola dopo Lorenzo Tano.

Simona Ventura, l'opinionista che questo reality meritava. Voto: 9

Dopo Sonia Bruganelli e le sue frecciatine e l'eccessiva pacatezza di Dario Maltese rispetto all'ex opinionista del GF, Simona Ventura è una boccata d'aria fresca. Nessuno più di lei forse meritava di sedersi sulla poltrona di opinionista, dopo essere stata conduttrice e concorrente del reality show. E nella quarta puntata de L'Isola dei Famosi ha dimostrato ancora una volta di essere la scelta migliore per questa edizione. Nel suo discorso sulla genitorialità riesce a zittire Mario Adinolfi, ricordando che essere genitori non dipende dalla genetica, ma è un compito e un titolo che si guadagna sul campo e che ciò di cui hanno bisogno i bambini è l'amore. Voto: 9.

