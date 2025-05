Isola dei Famosi: Chi è Lorenzo Tano? Età, genitori, fidanzata. Tutto sul Concorrente del Reality Show di Canale5

News VIP

Scopriamo qualcosa in più su Lorenzo Tano, uno dei concorrenti in gara del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi!

Lorenzo Tano: Età, genitori e studi del Concorrente de L'Isola dei Famosi

Lorenzo Tano è nato a Roma, nel Lazio, il 16 aprile del 1996; quindi è del segno dell'Ariete ed ha da poco compiuto 29 anni. I suoi genitori sono molto famosi: stiamo parlando della star del porno Rocco Siffredi e dell'ex modella ed attrice a luci rosse Rozsa Tassi. Inoltre, non è figlio unico, perché ha un fratello minore, Leonardo, che ha un anno in meno di lui. Nonostante sia nato in Italia, è cresciuto in Ungheria, Paese d'origine della mamma; qui, dopo essersi diplomato, si è iscritto alla British International School di Budapest, ed ha conseguito una laurea in Economia e Commercio.

L'Isola dei Famosi: La carriera di Lorenzo Tano

Attualmente, si sta dedicando a diverse attività che lo appassionano molto, come quella da modello, pilota, regista e direct project manager. In più, è un vero esperto d'informatica e tecnologia. Tuttavia, non disdegna affatto il mondo dello spettacolo. Infatti, ha debuttato in tv nel 2016, quando è apparso nel reality show dedicato alla sua famiglia, Casa Siffredi XXX. Nel 2020, invece, ha esordito nel mondo del porno, ma non come attore, bensì come regista. Il suo film d'esordio è Pure Neon, un remake della pellicola Neon Demon di Nicolas Winding Refn, e lui ne ha curato anche soggetto e sceneggiatura. Nel 2023, invece, ha aiutato suo padre, lavorando dietro le quinte della Rocco Siffredi Academy, e sempre nello stesso anno ha partecipato ad una trasmissione cult di Rai 1, ossia Ballando con le Stelle.

Instagram e fidanzata di Lorenzo Tano

Lorenzo è molto attivo sui social. Anzitutto, lui e Rocco Siffredi hanno lanciato una piattaforma in cui si tratta il delicato tema dell'educazione sessuale a 360°. Inoltre, il suo profilo Instagram ufficiale, @lorenzo.tano, è seguito da ben 61.000 follower. Tra l'altro, questo numero è sicuramente destinato a crescere, visto che ad ora è uno dei naufraghi della nuova edizione del reality show di Canale 5 condotto dalla giornalista Veronica Gentili, L'Isola dei Famosi. Leggendo la sua bio scopriamo anche che è il fondatore della LTX Crypto Token, una moneta virtuale per creare dei vantaggi nel mondo adult. Tra i post che pubblica, invece, vediamo molte foto in compagnia della sua fidanzata, Lucrezia Lando. Infatti, dopo una lunga relazione con Laura Medcalf, Lorenzo ha ritrovato l'amore proprio a Ballando con le Stelle, dove a conosciuto la sua maestra di ballo, appunto Lucrezia. I due vivono insieme a Budapest ed hanno il sogno di mettere su famiglia.

