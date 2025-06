Isola dei Famosi, nuovo scontro tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi: "Sai quello che hai fatto e menti"

News VIP

Volano accuse e offese tra l'ex tronista Teresanna Pugliese e il giornalista Mario Adinolfi: ecco cosa è successo in Honduras tra i due naufraghi della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi.

Non c'è pace a L'Isola dei Famosi. Nel daytime di oggi del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, il giornalista Mario Adinolfi e l'ex tronista di Uomini e Donne, Teresanna Pugliese, si sono resi protagonisti di un'accesa discussione in Honduras in cui sono volate pesanti accuse.

Scoppia la lite tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi a L'Isola dei Famosi

Tensione alle stelle a L'Isola dei Famosi. A poche ore dall'ultima puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, che è andata in onda ieri mercoledì 11 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, sulle spiagge dell'Honduras è scoppiato il cocco-gate. Come riportato da Fanpage, tutto è nato quando Mario Adinolfi ha puntato il dito contro Teresanna Pugliese, accusandola di aver rubato un pezzo di cocco.

"Non lo hai preso tu? Riesci a mentire così, seduta accanto a me" ha sbottato Adinolfi contro l'ex amata tronista di Uomini e Donne, che ha prontamente replicato cercando di difendersi e chiarire la sua posizione "Dito e voce, mi raccomando. Il primo bugiardo sei tu". Il comportamento del giornalista, che ha poi alzato la voce, non è per niente piaciuto alla Pugliese e tra i due naufraghi è scoppiata un'accesa discussione in cui sono volate offese e accuse.

Se Teresanna ha cercato di chiudere il caso e passare oltre, Mario ha continuato a provocarla e ad accusarla: "Sai quello che hai fatto e menti. Se sai mentire così, sei una brutta persona. Sei bugiarda e sono pericolose le persone così". "Fare un processo all'intenzione per un eventuale pezzettino di cocco, l'unica cosa che mi fa pensare è che probabilmente Mario mi teme e non solo lui" ha concluso l'amata naufraga campana, visibilmente stanca e provata dagli scontri.

Teresanna contro Adinolfi a L'Isola dei Famosi

La stanchezza inizia a farsi sentire anche per Teresanna Pugliese, che negli ultimi giorni non è riuscita a nascondere la sua insofferenza nei confronti di alcuni suoi compagni di avventura. Uno fra tutti Mario Adinolfi. Durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Paolo Vallesi e Jasmin Salvati, l'ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di votare il discusso giornalista. Interpellata da Veronica Gentili sulla sua nomination, Teresanna ha spiegato:

Potrei riassumere tutto dicendo ritorno alle origini [...] Non c'è mai stato un problema di comunicazione tra me e Mario, semplicemente c'è un feroce processo all'intenzione da parte sua. Lui stesso ha detto che è qui per buttare bombe e provocazioni e in effetti da giocatore esperto qual è ha lanciato qualche bomba e io ho fatto un grosso errore a fare un passo indietro la settimana scorsa.

Concetto ribadito e confermato anche dallo stesso Mario: "La comunicazione c'è, è forte e chiara". Il loro rapporto si è definitivamente concluso o i due riusciranno a trovare un equilibrio per convivere serenamente? L'appuntamento con L'Isola dei Famosi è per il prossimo lunedì 16 giugno in prima serata su Canale 5.

