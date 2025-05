Isola dei Famosi, nuovo ritiro nella prossima puntata del reality show: le ultime indiscrezioni

News VIP

Nuovo colpo di scena a L'Isola dei Famosi. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che nella quarta puntata del reality show ci sarà un nuovo ritiro: "Un concorrente ha manifestato l’intenzione di lasciare il gioco tra crisi di pianto e sconforto".

Non c'è pace a L'Isola dei Famosi. Dopo Angelo Famao, Leonardo Brum, Spadino, Nunzio Stancampiano e Camila Giorgi, anche un altro concorrente ha manifestato l'intenzione di lasciare definitivamente il gioco nella prossima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Nuovo addio a L'Isola dei Famosi

L'ultima puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 21 maggio 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di ben tre naufraghi: la sportiva Camila Giorgi, il latinista Nunzio Stancampiano e il romano Spadino (Samuele Bragelli). Se la ragazza è stata costretta ad abbandonare il reality show per importanti motivi personali, i due giovani naufraghi hanno deciso di ritirarsi dal gioco per la mancanza di cibo e di sonno.

A distanza di alcune ore dalla diretta, è arrivato l'ennesimo colpo di scena. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Deianira Marzano, un altro naufrago avrebbe deciso di abbandonare il popolare reality show condotto da Veronica Gentili durante la prossima puntata del programma: "Pare che la decisione sia stata presa dopo una notte difficile, tra crisi di pianto e momenti di sconforto. Gli autori stanno tentando ogni strada per fargli cambiare idea, ma al momento lui sembra irremovibile. L’atmosfera nel gruppo è tesa e molti iniziano a temere un effetto domino". Indiscrezione che è stata confermata anche dal giornalista Gabriele Parpiglia, che ha anticipato l'arrivo di nuovi naufraghi.

Leggi anche Le rivelazioni di Stefano De Martino su Amici e L'Isola dei Famosi

Come riportato da Biccy, Parpiglia nell’ultimo articolo pubblicato sulla sua newsletter ha parlato dei nuovi arrivi a L'Isola 2025 e anche di altri abbandoni in Honduras: "Avevo previsto, appunto, i ritiri dall’Isola dei famosi e anzi vi anticipo che la settimana prossima ce ne saranno degli altri e i nuovi ingressi, i nomi nuovi, non rialzeranno le sorti di un programma, che è diventato l’Isola dei ritirati, dove Mario Adinolfi regge ancora, seppur con qualche privilegio". Ma chi sarà il naufrago che avrebbe deciso di lasciare l'Honduras? Secondo molti si tratterebbe di Mirko Frezza che, durante l'ultima puntata, ha espresso la volontà di ritirarsi ma è stato convinto a rimanere grazie alla conduttrice e all'opinionista Simona Ventura.

Mirko Frezza verso il ritiro

Mercoledì 28 maggio 2025 andrà in onda su Canale 5 la quarta puntata de L'Isola dei Famosi. Tra i concorrenti al televoto, insieme ad Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti, anche Mirko Frezza, che non riesce più a nascondere la sua sofferenza. La lite scoppiata con Loredana Cannata durante l'ultima diretta è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso visto che, al momento delle nomination, il naufrago è completamente crollato e annunciato di volersi ritirare dal gioco.

"Ho fatto 12 anni di sacrifici per dimostrare il mio cambiamento, quando pensavo che la pistola potesse darti onore e invece è il perdono e qui sta uscendo un Mirko che non va bene. Ho sempre vissuto da gladiatore, ma oggi insegno ai miei figli a perdere" ha dichiarato Mirko visibilmente stanco e provato dalla situazione. Le parole del concorrente hanno spiazzato la conduttrice Veronica Gentili e l'opinionista Simona Ventura, che l'hanno invitato a non prendere decisioni troppo affrettate. Mirko riuscirà a trovare il giusto equilibrio per poter affrontare questa avventura o deciderà anche lui di lasciare l'Honduras e tornare in Italia dalla sua famiglia? Staremo a vedere!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.