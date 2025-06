Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano torna a parlare di Amici e svela retroscena inediti: "Non lo sa nessuno"

News VIP

Reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, il ballerino Nunzio Stancampiano è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici, svelando retroscena inediti!

Nunzio Stancampiano è stato uno dei protagonisti della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi. Nel corso di una chiacchierata con House of Malta su TikTok, l'ex naufrago è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici 21, che è stata segnata anche dal complicato rapporto con Alessandra Celentano.

Il retroscena inedito dell'ex naufrago Nunzio Stancampiano su Amici

L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. La semifinale andrà in onda il prossimo mercoledì 25 giugno 2025 su Canale 5 e vedrà la proclamazione dei finalisti della 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili. Tra i naufraghi più chiacchierati e discussi di quest'anno non si può non menzionare il giovane latinista Nunzio Stancampiano, che ha deciso di ritirarsi dal gioco durante la terza puntata insieme al suo amico Spadino.

A distanza di alcune settimane dalla sua uscita di scena, Nunzio ha rilasciato un'intervista in cui è tornato a parlare della sua esperienza nella scuola di Amici. Esperienza che gli ha permesso di farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico. Il ballerino è riuscito a conquistare tutti grazie alla sua ironia, spontaneità e determinazione. Nel corso di una chiacchierata con House of Malta, Nunzio ha svelato anche un retroscena inedito circa la sua partecipazione al talent show di Maria De Filippi:

Leggi anche Adinolfi si schiera dalla parte di Cristina dopo la lite con Dino a L'Isola 2025

Questa cosa non la sa nessuno. Ero in macchina, mi stavo andando ad allenare, mi chiamano con lo sconosciuto, io non rispondo mai, però quel giorno ho risposto. Mi dicono che mi chiamano da Amici, ma da malizioso ho pensato che mi stavano facendo uno scherzo. A questa persona gliene ho dette di tutti i colori, insulti. Allora gli dico "io ho il numero di questa ragazza della redazione, fammi chiamare da lei". Stacco il telefono e dopo due minuti mi chiamano, che figura di me**a. Faccio la lezione e il giorno stesso parto. Io non volevo farlo Amici, vengo da un altro contesto, le danze latino americane sono tutore competizione, devi essere focalizzato su quello. Mia madre di nascosto mandò un video, io sono andato a Roma per fare i casting il 31 agosto. Mia mamma era contentissima, io pure.

Nunzio e il rapporto con la maestra Celentano ad Amici

Dopo aver svelato un retroscena inedito circa la sua partecipazione alla 21esima edizione di Amici, Nunzio Stancampiano ha ricordato il suo primo incontro con Maria De Filippi e parlato del rapporto con Alessandra Celentano. Per chi non lo sapesse, l'ex simpatico naufrago de L'Isola dei Famosi 2025 è rimasto nella storia del fortunato talent show di Canale 5 per il suo carattere esplosivo e per gli indimenticabili confronti con la maestra di danza classica:

Quel giorno andò bene. Maria De Filippi mi guarda ballare, non me lo aspettavo. Era il periodo del Covid, Maria mi dice “questo è un treno che passa una volta sola, per come sei fatto vai in una discoteca, ti prendi il Covid e me lo porti qui”, allora mi mette in quarantena per quindici giorni in hotel, perché mi voleva presentare ai prof. La Celentano pensava che non ero abbastanza per fare il Serale, io ero entrato due settimane prima. Ogni cosa mi diceva che ero arrogante, presuntuoso, dopo ogni esibizione mi criticava e usciva la mia personalità, il mio carattere, non mi sono mai trattenuto. Amici l’ho vissuta come fossi a casa, questa è stata la mia arma perché sono rimasto sempre me stesso.

Nunzio è stato tra i numerosi naufraghi che quest'anno hanno deciso di ritirarsi dal gioco e interrompere in anticipo il percorso a L'Isola dei Famosi. Ricordiamo che la semifinale andrà in onda mercoledì 25 giugno 2025 in prima serata su Canale 5 e i concorrenti in corsa per la vittoria sono: Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.