Isola dei Famosi, Mirko Frezza verso il ritiro?: "Sta uscendo un Mirko che non va bene" (VIDEO)

News VIP

Dopo gli ultimi avvenimenti a L'Isola dei Famosi, il naufrago Mirko Frezza ha rivelato a Veronica Gentili di aver pensato seriamente di abbandonare il gioco e tornare in Italia.

Nuovo colpo di scena durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi. Dopo l'abbandono di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino, anche Mirko Frezza è andato in crisi e minacciato di volersi ritirare definitivamente dal gioco.

L'addio di Camila, Nunzio e Spadino e la crisi di Mirko

La terza puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 21 maggio 2025 su Canale 5, ha visto l'uscita di scena di Camila Giorgi, Nunzio Stancampiano e Spadino (Samuele Bragelli). Se la sportiva è stata costretta ad abbandonare il reality show per importanti motivi familiari, i due giovani naufraghi hanno deciso di ritirarsi per la mancanza di cibo e di sonno.

Prima di lasciare l'Honduras, però, Veronica Gentili ci ha tenuto a raccontare al pubblico un episodio accaduto la notte prima della diretta, che ha riguardato proprio Nunzio e Spadino. Stando alle parole della conduttrice del reality show, i due naufraghi si sarebbero recati, con un comportamento decisamente sopra le righe, in una zona tecnica avanzando richieste fuori dalle regole: "Questa è l’ennesima trasgressione che avete fatto". L'ex concorrente di Italian Shore e il latinista hanno subito cercato di difendersi dalle accuse e chiarire la loro posizione e poi hanno abbandonato definitivamente l'isola.

Leggi anche Le rivelazioni di Stefano De Martino su Amici e L'Isola dei Famosi

Ma i colpi di scena non sono finiti perché, dopo Nunzio e Spadino, anche un altro naufrago è andato in crisi! Stiamo parlando di Mirko Frezza che, a grande sorpresa di tutti, ha rivelato alla conduttrice di non farcela più e di voler tornare in Italia dalla sua famiglia!

Mirko Frezza pronto a lasciare L'Isola?

Dopo essersi reso protagonista di un duro botta e risposta in diretta con Loredana Cannata, Mirko Frezza è completamente crollato e annunciato di volersi ritirare da L'Isola dei Famosi: "Ho fatto 12 anni di sacrifici per dimostrare il mio cambiamento, quando pensavo che la pistola potesse darti onore e invece è il perdono e qui sta uscendo un Mirko che non va bene. Ho sempre vissuto da gladiatore, ma oggi insegno ai miei figli a perdere". Parole che hanno spiazzato la conduttrice Veronica Gentili e l'opinionista Simona Ventura, che l'hanno invitato a riflettere e non prendere decisioni affrettate.

Non volendo mancare di rispetto a tutti coloro che hanno creduto in lui fin dall’inizio, il naufrago ha deciso di volersi dare una seconda possibilità: "Rimango qui un’altra settimana e vediamo". Mirko riuscirà a trovare il giusto equilibrio per poter affrontare questa avventura o deciderà anche lui di abbandonare definitivamente il gioco?

Ricordiamo che Mirko è tra i concorrenti al televoto insieme ad Alessia Fabiani e Patrizia Rossetti. Chi di loro sarà costretto ad abbandonare l'Honduras? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo lunedì 26 maggio 2025 in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.