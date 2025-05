Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano cotto di una naufraga ma lei non ci sta!

News VIP

Tra discussioni e fame, Nunzio Stancampiano sembra voler trovare tempo per l'amore a L'Isola dei Famosi. Ecco di quale naufraga è cotto.

L’Isola dei Famosi è teatro di scontri, momenti di grande sconforto e soprattutto momenti di grande fame che non fa creare tensioni. Nunzio Stancampiano, tuttavia, sembra voler trovare anche il tempo per l’amore e così si è avvicinato molto a Camila Giorgi, corteggiandola. Ma lei apprezzerà?

Isola dei Famosi, Nunzio alla conquista di Camila

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane ma gli animi dei naufraghi sono già piuttosto infiammati, tra scontri e incomprensioni amplificate senza dubbio dalla fame e dalla mancanza del fuoco nel gruppo dei Giovani, che soffre più di tutti la situazione al momento. In attesa della messa in onda della nuova puntata, Nunzio Stancampiano torna al centro dei pettegolezzi. L’ex volto di Amici, dopo un iniziale avvicinamento a Chiara Balistreri, sembra aver perso la testa per Camila Giorgi che tenta in ogni modo di approcciare, senza darle tregua, certo che anche l’affascinante tennista nutra per lui un certo interesse.

Nunzio, infatti, è certo di riuscire a rendere la ragazza molto nervosa e agitata, tutti segnali che ci sarebbe un certo interesse nei suoi conforti, ma forse si sbaglia di grosso. Parlando, infatti, dell’invito che Nunzio le ha fatto per andare a trovarlo in Sicilia, Camila ha messo subito le mani avanti ammettendo di avergli risposto di no perché ama la Sicilia ma non vuole creare con lui scomodi fraintendimenti. Secondo Camila, Nunzio sarebbe agli antipodi dell’uomo perfetto per lei, soprattutto anche a causa dell’età dato che tra i due vi sono ben 11 anni di differenza, una questione sulla quale lei non può soprassedere. Come se non bastasse, poi, Nunzio non è neppure il prototipo di Camila, che lo dichiara senza troppi giri di parole. Lui, tuttavia, è totalmente convinto del contrario, ovvero di vedere lei un imbarazzo interessato, quando capirà di star prendendo una cantonata?

Isola dei Famosi, Camila allontana Nunzio

Non si può certo dire che Nunzio Stancampiano sia un ragazzo che si arrende facilmente e così, mentre a L’Isola dei Famosi tutti cercando di sopravvivere senza darsi troppe mazzate, l’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha deciso che in Honduras troverà l’amore, conquistando il cuore di Camila Giorgi. Peccato che alla tennista non piaccia affatto Nunzio e, anzi, ne sia quasi infastidita in alcuni momenti perché non vuole creare fraintendimenti sulla loro relazione, che per lei è solo di amicizia e circostanza. Certo che tra loro vi sia qualcosa, Nunzio si confronta con Camila in spiaggia e lei ammette di volere un ragazzo che non va a ballare e che stia con lei, perché è una per4sona molto gelosa, e lui prontamente chiede se lui potrà andare a ballare.

Mentre Camila spegne il gioco di parole dichiarando che lui non è il suo fidanzato, mostrandosi completamente disinteressata, Nunzio non ha perso tempo e ha continuato a punzecchiarla in cerca di una reazione positiva fino a quando la naufraga non se ne è andata. Speriamo che il latin love del reality show di Canale 5 sia più fortunato la prossima volta!

