Isola dei Famosi, c'è del tenero tra Nunzio Stancampiano e Chiara Balistreri?

Secondo alcune indiscrezioni, tra due naufraghi dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi parrebbe esserci del tenero. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano e Chiara Balistreri!

Cominciano a nascere i primi legami tra i naufraghi dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi 2025 e gli ultimi rumors rivelerebbero di una simpatia tra due concorrenti del programma di Canale 5 condotto da Veronica Gentili. Stiamo parlando di Nunzio Stancampiano e Chiara Balestreri.

Isola dei Famosi, c'è del tenero tra Nunzio Stancampiano e Chiara Balestreri?

L'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e Chiara Balestreri, divenuta nota per aver denunciato le violenze subite dall'ex fidanzato, contribuendo con la sua testimonianza a farlo arrestare, potrebbero aver stretto un legame speciale in Honduras. La nuova edizione de L'Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane, ma già i naufraghi sono stati messi a dura prova: due di loro hanno deciso di abbandonare il gioco, viste le difficoltà a cui sono sottoposti e non mancano crisi tra gli altri concorrenti, che non si aspettavano che la vita sull'isola potesse essere così difficile.

Perciò, in un contesto così complesso, non è raro che si formino le prime alleanze e nascano nuovi amori: i naufraghi, infatti, condividono tutto insieme, dal cibo ai rifugi per trascorrere la notte e con le difficoltà vissute ogni giorno non sorprende che alcuni dei concorrenti avvertano una certa simpatia gli uni per gli altri.

E questo è quello che sembra stia succedendo tra Nunzio Stancampiano e Chiara Balestreri: l'ex allievo di Amici ha vissuto una lunga e appassionata storia d'amore con Cosmary Fasanelli, altra ex allieva di Amici. I due sono stati una coppia fino ad agosto 2023, quando hanno annunciato la rottura per "divergenze caratteriali". Potrebbe forse essere arrivato il momento per Nunzio di voltare pagina, oltre che di mettersi in gioco in questa nuova avventura.

Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano e Chiara Balestreri: nuova coppia?

Gli spettatori che seguono L'Isola dei Famosi hanno notato alcuni particolari, guardando il daytime del reality show. Sembra che tra Nunzio Stancampiano e Chiara Balestreri stia nascendo un'intesa speciale. Dai filmati diffusi, infatti, si nota che spesso i due sono insieme e anche dal profilo social di Nunzio è apparso uno scatto che ritrae i due naufraghi seduti vicini in riva al mare.

Anche la gossippara Deianira Marzano ha postato sul suo account Instagram una storia, con un'indiscrezione che non è passata inosservata. Sembra proprio che i rumors sulla nascita della prima coppia all'Isola dei Famosi possano essere veri:

"All’Isola dei Famosi stanno già succedendo cose grosse che il pubblico ancora non immagina. A quanto pare, dietro le quinte (o meglio, dietro le palme), una prima coppia si è già formata."

