Isola dei Famosi, Mirko Frezza viola il regolamento: cosa ha fatto durante la notte

Nuova violazione del regolamento a L'Isola dei Famosi a poche ore dalla sfuriata di Veronica Gentili in puntata. Questa volta è tutta colpa di Mirko Frezza, ecco cosa è successo.

Sono passate poche ore dalle dure parole che Veronica Gentili ha rivolto ai naufraghi de L’Isola dei Famosi per aver violato il regolamento, ed ecco che Mirko Frezza ci ricasca. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, nuova violazione del regolamento!

Poche ore dopo la prima puntata de L’Isola dei Famosi, sbarcati nell’isola che li ospiterà durante il loro percorso, il gruppo dei Giovani ha violato il regolamento accendendo un fuoco con un accendino che si stava poi trasformando in un rogo a causa del forte vento di quella notte. La situazione poteva essere molto pericolosa per l’ecosistema locale, come ha fatto notare Veronica Gentili durante la sua sfuriata in puntata, ma soprattutto è una chiara violazione del regolamento in quanto l’accendino non poteva essere introdotto in Honduras. Il gruppo dei Giovani, in particolare il leader Spadino e Leonardo Brum, che ha fisicamente acceso il fuoco per tutti, si sono giustificati ammettendo di aver trovato l’accendino sulla spiaggia, al fianco di una sigaretta elettronica, e di averlo usato solo dopo aver visto che nessuno dei cameraman presenti glielo ha vietato.

Insomma, i due si sono arrampicati sugli specchi e Veronica non li ha perdonati, annunciando che ci saranno dei controlli e poi arriveranno dei provvedimenti molto duri per loro. Non sono trascorse che poche ore da questo episodio e Mirko Frezza, appena tornato dall’isola di Montecristo dove si è messo alla prova la prima settimana, ha nuovamente violato il regolamento. Il gesto del naufrago è apprezzabile, dettato senza dubbio dalla bontà d’animo, ma purtroppo non in linea con le regole che ha firmato prima di partire. Ecco cosa è successo nel dettaglio.

Isola dei Famosi, Mirko Frezza viola il regolamento

Dopo la prima settimana a L’Isola dei Famosi trascorsa sull’inospitale isola di Montecristo, dove ha affrontato anche la noia e la fame oltre che i disagi procurati dall’ambiente circostante, Mirko Frezza è tornato in gioco insieme al resto del gruppo dei naufraghi. La sua presenza, tuttavia, è stata immediatamente oggetto di polemiche dato che Mirko ha violato il regolamento. Ma cosa è successo? Oltre un certo orario, ai naufraghi dei due diversi gruppi è vietato chiacchierare tra loro ma Mirko, forse non ricordando questa specifica regola, si è affacciato al muro che divide i Senatori dai Giovani per parlare e poi ha proposto anche ai giovani colleghi di cucinare per loro del pesce dato che nel loro campo c’è il prezioso fuoco.

“Angelo ma voi avete il pesce? Noi qua abbiamo il fuoco. Ve lo cucino anche a voi. Io qua ho il fuoco”.

Un gesto che umanamente non ha nulla di male anzi, che rispecchia la grande gentilezza e umanità di Mirko, soprattutto in un contesto dove mangiare bene è fondamentale per sopportare l'esperienza, ma che purtroppo è contro le regole. Insomma, è in arrivo un nuovo provvedimento per il naufrago oppure per questa volta la redazione chiuderà un occhio?

