Isola dei Famosi, Marisa Laurito rivela: "Per la prima edizione mi proposero una cifra blu, rifiutai"

News VIP

Marisa Laurito ha rivelato di essere stata contattata per prendere parte alla prima edizione de L'Isola dei Famosi, che le proposero una cifra da capogiro, ma che lei rifiutò. Ecco per quale motivo!

Marisa Laurito ha raccontato, in un'intervista a Fanpage.it, delle sue esperienze nei programmi tv, come Ballando con le Stelle, e di quando rifiutò quell'offerta "da cifre blu" per L'Isola dei Famosi, all'epoca alla sua prima edizione.

Isola dei Famosi, Marisa Laurito ricorda di quando rifiutò l'offerta da capogiro per partecipare al reality

Intervistata da Fanpage.it, Marisa Laurito ha raccontato diversi aneddoti della sua carriera, in particolare delle sue esperienze in programmi tv come Ballando con le Stelle, del quale ammette di essersi pentita. "Quello è un talent piacevole" ha dichiarato "ma poi alla fine non mi sono divertita molto perché pensavo si potesse giocare di più. Un po’ come si fa nella versione americana. Qui, è portato più sulla qualità del ballo e non ha senso paragonarmi ad atleti che fanno ore e ore di ginnastica al giorno. Soprattutto, anche a me non me ne frega niente di mettere il piede in quella determinata posizione a tutti i costi, cioè non lo trovo neanche interessante a dire il vero". Perciò, ha poi concluso, non ha alcuna intenzione di partecipare a un'eventuale edizione celebrativa dei 30 anni del dancing show. La motivazione? La mancanza di divertimento: "No, ma non lo rifarei più, non lo rifarei più perché non mi sono divertita. Io sono abituata a divertirmi quando lavoro, quindi è alla base del mio essere".

L'attrice ha anche rivelato di aver rifiutato di prendere parte all'Isola dei Famosi, nonostante la cifra da capogiro che le offrirono per la prima edizione. Anche in questo caso, dietro questa scelta c'è il desiderio di poter partecipare a qualcosa che le interessi davvero. Ed ecco spiegato perché, da anni, nonostante arrivino, rifiuta le proposte di prendere partr ai reality show:

"Non ci sono programmi in particolare. A me, un programma deve interessare davvero, deve mettermi nella condizione di esprimere me stessa al 100%"

Isola dei Famosi, Marisa Laurito confessa: "Cifra da capogiro, ma rifiutai: ecco perché"

Sull'Isola dei Famosi, Marisa Laurito ha ammesso di essersi pentita, all'epoca, di aver rifiutato l'offerta economica che le proposero per prendere parte al programma: "Per fare la prima Isola dei Famosi mi hanno offerto una cifra blu. E io, purtroppo, ho rifiutato piangendo". Questo rifiuto, ha spiegato, nasce dal desiderio di partecipare a programmi che possano interessarle davvero, nei quali il suo estro creativo e la sua personalità possano esprimersi al meglio.

Parlando dell'Isola dei Famosi, l'attrice ne ha elogiato il format, raccontando di trovarlo un "programma bellissimo, se fatto con persone intelligenti" e di come anche l'argomento della sopravvivenza sia molto interessante da trattare in tv, se con le giuste modalità. E non è mancata una frecciatina a molte "jacovelle da reality" come le ha definite, di cui abbiamo avuto prova anche negli ultimi mesi:

"La sopravvivenza è un argomento molto interessante, ma deve essere fatto con persone con cui la sopravvivenza si può costruire. Non mi interessano le “jacovelle” dei reality: tu hai fatto questo, tu hai fatto quest’altro. No, queste dinamiche mi fanno cadere le braccia"

Sull'ultima edizione, condotta da Veronica Gentili e che si è conclusa con la vittoria di Cristina Plevani, Marisa Laurito ha dichiarato di averne seguito qualche puntata: "Ma non mi hanno chiamato e meno male. Non ho neanche più l’età per fare l’Isola. Bisogna essere giovani, ma soprattutto avere una dignità fisica. A una certa età, sull’Isola, una donna diventa un mostro e io non me lo perdonerei mai".

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi