Isola dei Famosi, Mario Adinolfi torna a criticare Dino Giarrusso: "Ecco qual è il vero problema" (VIDEO)

News VIP

Mario Adinolfi torna a parlare del comportamento assunto da Dino Giarrusso durante l'ultima diretta de L'Isola dei Famosi, senza risparmiare critiche nei suoi confronti.

È tutto pronto per la semifinale della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani mercoledì 25 giugno 2025 su Canale 5. Tra i concorrenti ancora in corsa per la vittoria anche il giornalista Mario Adinolfi che, negli ultimi giorni, ha criticato il comportamento assunto da Dino Giarrusso durante l'ultima diretta.

Le critiche di Mario Adinolfi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Domani, mercoledì 25 giugno 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la semifinale che vedrà la proclamazione dei finalisti del reality show condotto da Veronica Gentili. Chi, tra Dino Giarrusso, Paolo Vallesi, Jasmin Salvati, Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese, riuscirà a conquistare un posto nella finalissima?

Nell'attesa di conoscere i nomi dei finalisti de L'Isola 2025, Adinolfi è tornato a criticare il comportamento di Giarrusso. Parlando con Omar Fantini su Playa Dos, il discusso giornalista ha rivelato il suo pensiero su quanto accaduto durante l'ultima diretta, senza risparmiare critiche nei confronti del naufrago che attualmente si trova sull'Ultima Spiaggia insieme a Paolo Vallesi e Jasmin Salvati.

Adinolfi torna a puntare il dito contro Giarrusso

Dino Giarrusso è tra i concorrenti più chiacchierati e discussi de L'Isola dei Famosi 2025. Il naufrago, che attualmente si trova sull'Ultima Spiaggia, è finito spesso al centro di accese discussione e numerose polemiche. A commentare il suo comportamento in Honduras ci ha pensato il giornalista Mario Adinolfi.

Commentando insieme a Omar Fantini quando accaduto durante l'ottava puntata del reality show condotto da Veronica Gentili, Adinolfi ha chiarito la sua posizione nei confronti di Giarrusso, accusandolo di essere una persona "egoriferita". "Il suo problema è quello" ha dichiarato il giornalista, che ha poi rivelato di non aver apprezzato quando Dino ha insinuato che Cristina Plevani, dopo la sua partecipazione alla prima edizione del Grande Fratello, non avesse più combinato nulla:

Leggi anche Duro scontro tra Teresanna e Cristina a L'Isola dei Famosi

Una persona non si giudica mai dal mestiere che fa, mai [...] Non è la professione che qualifica una persona. Lui è intelligente, colto, ha una sua sensibilità, ma ha il problema di essere egoriferito, questo è il vero problema di Dino...se togli l'io questo gioco diventa più interessante e avrebbe visto chi è davvero Cristina. Tutto si può dire di Cristina, tranne che non sia una persona meravigliosa.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.