Isola dei Famosi, Mario Adinolfi si fa rasare i capelli per mangiare una bistecca (VIDEO)

Mario Adinolfi cede alla prova de L’Isola dei Famosi, facendosi rasare i capelli in cambio di una bistecca.

Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda su Canale 5, Veronica Gentili ha proposto una prova a Mario Adinolfi chiedendogli di farsi rasare barba e capelli in cambio di una bistecca. Ecco la sua reazione.

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi si fa rasare a zero

La permanenza in Honduras si fa sempre più difficile per i naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, messi alla prova dalla fama e dalle scomodità di Cayo Cochinos. C’è chi soffre più di altri la fame e senza dubbio Mario Adinolfi si sta adattando lentamente anche a causa delle sue evidenti difficoltà fisiche. Così, quando Veronica Gentili lo ha messo alla prova durante la nuova puntata del reality show, in onda su Canale 5, lui non ha esitato un momento pur di poter mangiare qualcosa di diverso da riso e molluschi. A Mario, infatti, è stato proposto di rasare a zero barba e capelli in cambio di una gustosa bistecca.

Inutile dire che il naufrago non ha esitato un momento, accettando immediatamente la proposta e sottoponendosi alla rasatura in diretta tv. Con lui anche Mirko Frezza, che si è fatto fare un tatuaggio in cambio della sua bistecca. Del resto chi avrebbe esitato in una condizione del genere? Poco dopo, tuttavia, Mario è tornato al centro dell’attenzione quando Teresanna Pugliese è tornata ad attaccarlo, facendo il suo nome per le Nomination palesi. Ecco cosa ha detto l’ex tronista di Uomini e Donne sul politico.

Isola dei Famosi, Adinolfi punzecchiato da Teresanna

Dopo aver mangiato la sua bistecca, in cambio della rasatura di capelli e barba, Mario Adinolfi è tornato nel mirino di Teresanna Pugliese. La convivenza tra i due a L’Isola dei Famosi non è iniziata nel migliore dei modi ma sembrava che i naufraghi avessero trovato un punto di incontro negli ultimi giorni. Quando, tuttavia, tutti hanno accusato Chiara Balistreri, che si è sfogata duramente, di essere l’ombra dell’ex tronista di Uomini e Donne, Teresanna non l’ha presa benissimo e così è tornata a pungere Mario. È proprio lui, infatti, che ha nominato durante le ultime votazioni in puntata.

“Ritorno alle origini. C’è un feroce processo all’intenzione da parte sua. Lui stesso ha detto che è qui per buttare bombe e provocazioni, e in effetti da giocatore esperto l’ha fatto. Io ho fatto un grosso errore a fare un passo indietro nei suoi confronti”.

Immediata la reazione di Mario che ha fatto notare che i suoi dubbi su Chiara e Teresanna sono più che fondati. Del resto è stata proprio lei ad aver additato Alessia Fabiani come sua ancella e ad aver contribuito all’eliminazione della naufraga.

