Isola dei Famosi, Chiara Balistreri svela: "Sono stanca e nervosa" (VIDEO)

News VIP

La stanchezza inizia a farsi sentire per la naufraga Chiara Balistreri, che ha ammesso di sentirsi nervosa soprattutto dopo gli ultimi confronti che hanno coinvolto tutti i concorrenti de L'Isola dei Famosi.

Chiara Balistreri è una delle protagoniste più apprezzate dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. A poche ore dalla nuova puntata del reality show, la giovane naufraga bolognese si è lasciata andare a uno sfogo in cui non è riuscita a nascondere la sua stanchezza e il nervosismo.

L'amaro sfogo di Chiara Balistreri

L'attesa è finita! Stasera, mercoledì 11 giugno, andrà in onda su Canale 5 una nuova e imperdibile puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Al centro della sesta diretta le ultime dinamiche esplosive nate tra i naufraghi, divisi tra Playa e Ultima Spiaggia. A rischiare l’eliminazione dal gioco tre donne: Jasmin Salvati, Loredana Cannata e Teresanna Pugliese. Chi sarà costretta ad abbandonare definitivamente l'Honduras a poche settimane dalla finale?

Intanto in Honduras la stanchezza inizia a farsi sentire per i concorrenti ancora in gioco. Tra tutti, Chiara Balistreri che, nelle ultime ore, si è lasciata andare a un amaro sfogo in cui ha ammesso di essere nervosa e provata, soprattutto dopo gli ultimi dibattiti che hanno coinvolto l'intero gruppo. Chiamata nel Confessionale, la giovane naufraga bolognese ha infatti confessato:

Leggi anche Scintille tra Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis

Sono stanca e un po' nervosa...sarà forse anche il mood che sta girando in questa giornata, saranno forse le varie tensioni che si percepiscono sull'isola. Siamo tutti quanti un po' stanchi e secondo me nervosi. Col gruppo ci devi convivere ed è inevitabile che a volte le tensioni e gli scontri influenzino anche il tuo stato d'animo...ho fame e mal di testa.

Il percorso di Chiara Balistreri a L'Isola

Manca davvero poco alla nuova diretta de L'Isola dei Famosi. Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione c'è senza ombra di dubbio Chiara Balistreri. La giovane, che ha sempre dimostrato di avere grande forza e determinazione, non si è mai risparmiata ma ha sempre partecipato attivamente a tutte le varie dinamiche del reality show condotto da Veronica Gentili.

Ricordiamo, infatti, che Chiara si è resa protagonista di accesi confronti e interessanti dibattiti in Honduras. Prima con il giornalista Mario Adinolfi, con il quale ora sembra essere nata una bella e inaspettata amicizia, e poi con Jasmin Salvati, che l'ha accusata di aver parlato della sua drammatica storia d'amore passata solo ed esclusivamente per visibilità. Accuse che hanno indignato tutti e che hanno portato l'ex volto di Italia Shore a fare un passo indietro nei confronti della sua compagna di avventura e a chiederle scusa.

Il mea culpa di Jasmin ha profondamente colpito Chiara, che ha deciso di perdonarla e dare una seconda possibilità al loro rapporto. Ma il pubblico avrà deciso di fare lo stesso con l'ex fiamma di Spadino? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata de L'Isola, che andrà in onda stasera mercoledì 11 giugno 2025 alle 21.30 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.