Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "Ho vissuto un’esperienza al limite dell’immaginabile. Non mi piace perdere, ma..."

Il giornalista Mario Adinolfi ha ricordato la sua incredibile e difficile esperienza a L'Isola dei Famosi e parlato della sua rinascita dopo il reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili.

Mario Adinolfi è stato uno dei concorrenti più interessanti dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare l'ex gieffina Cristina Plevani. Intervistato dal settimanale Mio, il discusso giornalista ha ricordato la sua intensa esperienza in Honduras e parlato del duro e burrascoso rientro in Italia.

I retroscena di Mario Adinolfi sulla sua Isola

Mario Adinolfi è stato il vincitore morale dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, anche se lui in realtà non ci si sente. Il suo è stato un percorso di grandi cambiamenti: 34 chili in meno, un nuovo taglio di capelli e un bagaglio emotivo non indifferente. In un'intervista rilasciata recentemente al settimanale Mio, il giornalista ed ex naufrago del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili ha svelato il reale motivo che l'ha spinto a partire per l'Honduras:

Era il momento giusto. Avevo bisogno di una pausa, anche se forzata, per riflettere su me stesso. Un tema che affronto poco, di solito. Sono stato prima di tutto padre, forse fratello, poi figlio. Ho passato decenni a prendermi cura degli altri.

Adinolfi ha poi continuato facendo un bilancio della sua intensa esperienza a L'Isola tra momenti di fragilità, importanti riflessioni e polemiche inaspettate. Un'esperienza davvero faticosa che ha lasciato il segno. Mario ha infatti confessato che, una volta rientrato in Italia, è stato colpito da un malore che lo ha costretto al ricovero:

Ho vissuto un’esperienza al limite dell’immaginabile che, ovviamente, ha avuto delle conseguenze fisiche. Le ho pagate sull’isola, con un primo dolore, che è comparso tre giorni prima della finale, e poi dopo, al rientro: il viaggio di ritorno è stato particolarmente stressante e, una volta tornato “tra i vivi”, diciamo così, non sono stato accolto benissimo. Ho avuto un momento di ricovero, fortunatamente risoltosi bene. Molti valori sono rimasti alterati. Paradossalmente, quando sono partito per l’Honduras, i miei esami erano perfetti. Ma questo è uno degli effetti collaterali di un cambiamento così forte e L’Isola questo tipo di cambiamento lo innesca, sicuramente. Ora sto seguendo un percorso. Sarà un dimagrimento progressivo, sano.

Adinolfi e la vittoria di Cristina Plevani

Mario Adinolfi si è classificato al secondo posto, subito dopo la sua grande amica Cristina Plevani. A proposito della vittoria della storica concorrente della prima edizione del Grande Fratello, il discusso giornalista e finalista della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi ha confessato:

Perdere, per me, è sempre doloroso. Non mi piace perdere. Ma perdere con Cristina è stato accettabile. L’idea che la vincitrice del primo grande reality – Grande Fratello, 25 anni fa – fosse scomparsa dagli schermi e tornasse a vincere, mi sembrava un titolo perfetto per raccontare questa esperienza. È stata una bella storia, mettiamola così. Cristina è una persona preziosa e credo avesse bisogno di questa vittoria per rafforzare la sua autostima.

