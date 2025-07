Matteo Diamante, intervista esclusiva: "Sono un ottimo concorrente da reality show! Mi rivedrete molto presto in tv"

News VIP

L'influencer e imprenditore Matteo Diamante si racconta senza filtri ai microfoni di Comingsoon.it: dalle sue varie esperienze nei reality show di successo fino ai suoi prossimi progetti, che non escludono un suo ritorno sul piccolo schermo.

Abbiamo intervistato Matteo Diamante. Personaggio televisivo, imprenditore e influencer, Matteo si definisce una persona ironica, testarda e anche molto competitiva. Negli anni ha partecipato a diversi reality show dove ha saputo distinguersi per il carisma e la capacità di mettersi in gioco. Da Uomini e Donne ed Ex on the beach fino a L'Isola dei Famosi, Grande Fratello e Italia Shore, ha saputo conquistare tutti e consolidare negli anni una community ampia e affezionata.

Matteo Diamante si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle sue varie esperienze televisive, che lo hanno segnato e reso più forte, al dietro le quinte della vita da influencer fino ai suoi progetti futuri che lo vedranno protagonista in nuovi ambiti.

Hai partecipato a diversi reality come Ex on the Beach, L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello. Qual è stato quello che ti ha messo più alla prova?

La prima prima esperienza in un docu-reality è stata un'opportunità. Ho avuta molto fortuna che è andato in onda durante la quarantena e sono stato bravo a creare la mia community. I programmi che mi hanno messo di più alla prova sono stati sicuramente L'Isola dei Famosi a livello fisico e il Grande Fratello a livello psicologico. Il Gf è una bella sfida. Dell'Isola ho bellissimi ricordi, il fatto di dover realmente vivere con poco e niente mi ha segnato molto, mi ha reso più umile e mi ha fatto apprezzare il valore delle piccole cose. Al Gf sono entrato come ospite, sono stato un mese, che non è poco. Per quelli che sono durati sei mesi è stato deteriorante a livello psicologico. Stare sei mesi dentro una casa è veramente troppo per me.

Rifaresti il Gf?

Non lo so se rientrerei, dipende da tante cose, compreso il fattore economico. Sapendo fare televisione e reality, sarei un ottimo concorrente.

C’è un momento televisivo che, col senno di poi, vorresti cambiare?

Non mi sono mai pentito delle scelte che ho fatto. Anche il progetto Italia Shore mi ha dato una bella soddisfazione. Se potessi tornare indietro, forse c'è solo un momento preciso della mia esperienza a L'Isola dei Famosi che cambierei, ovvero quando mi hanno chiesto di rasarmi...se mi fossi rasato lì, avrei dato a tutti i naufraghi la possibilità di mangiare la pasta e mi sarei giocato il secondo posto in finale. Per il resto, ho fatto tutte scelte giuste, non ho rimpianti.

A proposito de L'Isola dei Famosi, hai seguito l'ultima edizione?

L'ho seguita all'inizio perché c'era Spadino, che è un mio grande amico. Ci siamo conosciuti a Italia Shore e poi è nata un'amicizia. È stata una bella edizione, "pulita" e senza fronzoli, la conduzione ottima. Gli ascolti bassi ma, secondo me, perché sbagliano la scelta del cast. O mettono realmente tutti sconosciuti o tutti famosi. Io penso che se vogliono riavvicinare i giovani alla tv devono puntare sugli influencer. Così si porterebbero dietro una fetta di social molto importante. E poi la verità è che la gente ama anche il trash.

Tu hai molto seguito sui social. Cosa ne pensi del ruolo crescente dei social nell'influenzare le dinamiche dei reality show?

Con i reality nascono i fandom tossici che, come abbiamo visto quest'anno, riescono a rovinare e condizionare le dinamiche dei reality show. Le critiche ci sono, ma sono i modi che spesso e volentieri le persone usano per dire la loro e commentare ad essere sbagliati. Quelli che esagerano in maniera pubblica per colpire la mia persona, io li denuncio direttamente. C'è tanto odio sui social, questo è ormai innegabile.

Tra i programmi più seguiti del momento c'è Temptation Island. Tu parteciperesti mai in coppia o come tentatore?

Temptation Island mi piace, è l'unico reality che continua a registrare ottimi ascolti. La gente ama le coppie che litigano, si amano, si sfasciano...il pubblico vuole la verità. A me piace molto. I protagonisti poi, a differenza degli altri programmi, hanno molta libertà nel potersi esprimere sia verbalmente che fisicamente. Non parteciperei in coppia perché sono molto geloso, non riuscirei proprio a vedere la mia ragazza in determinati contesti. Il primo video che non mi piace passerei attraverso i muri (ride ndr). Se non avessi già fatto altro, avrei accettato di fare il tentatore per farmi conoscere. Per chi non è ancora noto al grande pubblico, Temptation Island è una bella vetrina

Hai qualche progetto in cantiere?

Al momento ho progetti più imprenditoriali che televisivi. Posso solo anticiparvi che questo inverno ci saranno delle novità e molto probabilmente mi rivedrete in televisione con una cosa molto bella.

Dove ti vedi tra 5 anni?

Mi vedo con una donna meravigliosa vicino, soddisfatto della mia vita e felice. Sicuramente tra cinque anni avrò raggiunto altri obiettivi importanti. Oggi posso dire di essere davvero felice, il che di questi tempi non è scontato.