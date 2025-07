Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: "Ecco perché ha vinto Cristina Plevani"

News VIP

Il discusso giornalista e finalista della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, Mario Adinolfi, ha ricordato la sua lunga e intensa esperienza in Honduras e commentato la vittoria di Cristina Plevani.

Cristina Plevani ha vinto la 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Secondo posto per Mario Adinolfi che, in un'intervista rilasciata a Fanpage, ha fatto un bilancio della sua esperienza nel reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili e svelato quali sono stati i momenti più difficili in Honduras.

Le parole di Adinolfi sulla vittoria di Cristina Plevani

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi si è conclusa da ormai una settimana e i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, il giornalista Mario Adinolfi, che ha recentemente rilasciato un'intervista in cui ha parlato della sua lunga e intensa esperienza vissuta sulle spiagge dell' Honduras.

Raggiunto dai microfoni di Fanpage, il finalista del popolare reality show condotto da Veronica Gentili ha commentato il suo secondo posto e colto l'occasione per dire la sua anche sulla vittoria dell'ex gieffina Cristina Plevani:

Leggi anche Mario Adinolfi ricoverato per accertamenti dopo L'Isola

La vittoria sarebbe stata un'enorme soddisfazione, la sconfitta sulla linea del traguardo mi ha dato fastidio. Un fastidio lenito dal fatto che io e Cristina abbiamo sempre sognato di finire questa esperienza insieme. Ha vinto lei perché è una persona speciale, quindi ha meritato l'affetto del pubblico. Ha anche giovato dell'effetto nostalgia. Io stesso ricordavo la sua epopea di 25 anni fa. Chi ha la mia età ricorda che Cristina non approfittò della vittoria per farsi imbrigliare da una modalità che poteva essere trash. Tornò a essere una di noi. E ha vinto l’isola più dura di sempre.

Mario Adinolfi privilegiato a L'Isola? Parla lui

Dopo aver fatto un bilancio della sua avventura a L'Isola dei Famosi e commentato la vittoria di Cristina Plevani, il giornalista Mario Adinolfi ha svelato quali sono stati i momenti più difficili e se, durante la sua permanenza sull'Isola, ha mai pensato di mollare il gioco: "Alla fine della terza puntata. Sono stato assalito da una terribile solitudine". Durante il reality show, si è parlato spesso di alcune accortezze di cui avrebbe goduto per via della sua condizione fisica. A tal proposito, il naufrago ha ammesso:

Ci sono stati dei momenti di vera paura per me, perché il cambiamento è stato drastico e in un contesto invivibile, con il 100% di umidità e un calore fulminante. Tante scene di mie cadute non si sono viste. È stata una vera Via Crucis. E poi una notte sono stato prelevato e portato via dall’elisoccorso per un malore [...] In realtà ho avuto danni, non privilegi. Non potevo fare le prove fisiche e quindi non potevo essere leader, avere l’immunità, scegliere chi mandare in nomination. Cosa ho avuto? Un letto a una piazza per dormire a 40 centimetri da terra anziché su una stuoia perché da quella posizione non mi sarei mai potuto alzare. E, le assicuro, un uomo di 225 kg non può stare neanche in un letto a una piazza. Per me era impossibile girarmi.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.