Isola dei Famosi: "Mario Adinolfi è troppo autocritico, a volte esagera", parla un'ex amata naufraga

L'ex naufraga Laura Maddaloni commenta la nuova edizione de L'Isola dei Famosi, sbilanciandosi in particolar modo sul percorso del giornalista Mario Adinolfi.

Manca poco alla nuova puntata de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda domani sera su Canale 5. Nell'attesa, l'ex naufraga Laura Maddaloni ha rilasciato una nuova intervista in cui ha ricordato la sua esperienza in Honduras e commentato il cast e le dinamiche della nuova edizione del reality show condotto da Veronica Gentili.

Laura Maddaloni commenta la nuova edizione de L'Isola dei Famosi

Domani, lunedì 16 giugno 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, la sportiva Laura Maddaloni ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Lollo Magazine in cui è tornata a parlare della sua indimenticabile esperienza in Honduras.

Reduce dalla prima edizione di The Couple - Una vittoria per due, il nuovo reality game condotto da Ilary Blasi che è stato un vero e proprio flop in termini di ascolti, la Maddaloni ha fatto un bilancio del suo percorso a L'Isola, elogiando i suoi ormai ex compagni di avventura e lanciando una frecciatina ai numerosi naufraghi che quest'anno si sono ritirati dal gioco:

Ho partecipato all’edizione più bella; infatti, prolungarono anche di due o tre settimane la dura. Eravamo bei personaggi forti, ognuno di noi particolare ma molto forte. L’edizione attuale la sto seguendo solo via social, l’unica cosa che mi viene da dire è che non sta funzionando più di tanto. Ho visto tanti ritiri, tante lamentele… l’Isola è un lavoro! Io l’ho presa come un percorso spirituale, proprio in quelle condizioni esce la vera persona. Chi si è ritirato dovrebbe fare un secondo viaggio all’interno di se stessi per migliorare la propria forza d’animo.

Le parole di Laura Maddaloni su Mario Adinolfi

Dopo aver ricordato la sua esperienza in Honduras, Laura Maddaloni ha commentato i protagonisti e le dinamiche dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente di The Couple - Una vittoria per due ha rivelato il suo pensiero sul discusso giornalista Mario Adinolfi:

Per quello che mi dicono, è una persona interessante anche se troppo autocritico e, a volte, esagera. Insomma, è un po' un estremista. Credo che dietro all’aggressività ci sia comunque un passato; quindi, bisognerebbe conoscerlo e comprenderne il motivo di questa troppa “resistenza”. Bisognerebbe capirlo e, soprattutto, comprendere quanto lo fa e quanto lo è!

La Maddaloni, che durante l'intervista con Lorenzo Pugnaloni non ha escluso una sua possibile partecipazione al Grande Fratello, ha fatto il nome di chi, se avesse partecipato a questa edizione del reality show condotto dalla Gentili, non avrebbe sopportato minimamente:

Con Adinolfi, per rimanere in tema, credo che avrei trovato la linea giusta. Anch’io sono un po’ particolare e mi piace andare a finire dove c’è il duro, dove c’è la porta che non si apre. Sono un po’ meno per la ragazzina che si lamenta. Lui sarebbe stato per me un passatempo: l’avrei capito, studiato e, magari, tirato fuori qualcosa di buono. Questo, ovviamente, se non mi avesse provocato…sono una a cui non bisogna mordere la coda!.

