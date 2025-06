Isola dei Famosi, la moglie di Dino Giarrusso rivela: "È stato poco furbo, alcuni concorrenti sono animali da reality"

News VIP

La moglie di Dino Giarrusso, Sara Garreffa, ha commentato il percorso del discusso naufrago a L'Isola dei Famosi e svelato la verità sul suo passato da latin lover.

La nuova puntata de L'Isola dei Famosi andrà in onda lunedì 16 giugno 2025. Nell'attesa, la moglie di Dino Giarrusso, Sara Garreffa, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha commentato il percorso del discusso naufrago, che è stato già eliminato ma sta continuando la sua esperienza sull'ultima spiaggia.

La moglie di Dino Giarrusso commenta il percorso del naufrago a L'Isola dei Famosi

La 19esima edizione de L'Isola dei Famosi sta per giungere al termine. Salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, la puntata finale, nella quale verrà eletto il vincitore assoluto, andrà in onda il prossimo mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. Tra i protagonisti indiscussi c'è sicuramente Dino Giarrusso, giornalista ed ex inviato de Le Iene che è stato eliminato nella quinta diretta ma ha accettato di continuare la sua esperienza in Honduras sull'ultima spiaggia.

A commentare il percorso di Dino nel reality show condotto da Veronica Gentili ci ha pensato la moglie Sara Garreffa. Raggiunta dai microfoni di Fanpage, Sara ha svelato il motivo che ha spinto il giornalista a mettersi in gioco in Honduras e spiegato perché, secondo lei, il naufrago fatica spesso a trovare un posto tra le dinamiche del gruppo:

Leggi anche Duro scontro tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi

Ha scelto di buttarsi, la voglia di mettersi in gioco è stata più forte di tutto. Lo descrivono come una persona pesante, difficile. Ho sentito tante parole, ma non credo che questi atteggiamenti abbiano trovato riscontro nei fatti. Alcuni concorrenti sono animali da reality, si vede la loro abilità a trasformare i racconti e i confessionali in strumenti che possano plagiare la realtà. Credo che Dino sia stato poco furbo, in questo senso, ed eccessivamente autentico in più circostanze. Dino ha una naturale predisposizione alla sincerità, ha un forte senso del giusto e dell'ingiusto che applica a qualunque situazione. Credo che avrebbe dovuto lasciar correre di più, restare più lucido e distaccato e vivere tutto con più leggerezza.

Dino Giarrusso e il passato da latin lover: parla la moglie Sara

Dino Giarrusso è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati dell'attuale edizione de L'Isola dei Famosi. Il giornalista ed ex Iena si è reso protagonista di diversi scontri in Honduras ed è finito anche al centro di alcune polemiche legate alla sua vita sentimentale. Il naufrago ha infatti rivelato di essere stato con più di 500 donne in passato scatenando la reazione dei suoi compagni di viaggio, che ci hanno scherzato su. A dire la sua ci ha pensato la moglie del naufrago:

Non penso volesse farsi notare, stava solo raccontando la sua vita e, quindi, anche gli avvenimenti che per lui sono stati significativi dal punto di vista sessuale. Il fatto di essere stato con tantissime donne è comunque un aspetto importante, che l'ha caratterizzato, ma non voleva vantarsene. Non ci trovo nulla di male. Mi stupisce che nel 2025 ci sia ancora tanto clamore su questi temi, le scelte sessuali di ognuno dovrebbero essere libere e prive di troppi giudizi e moralismi.

Dopo aver confermato la vita da latin lover di Giarrusso, Sara Garreffa ha commentato l'avvicinamento tra il naufrago e l'ex letterina Alessia Fabiani. A tal proposito, la moglie di Dino ha rivelato di non essere gelosa e di essere rimasta piacevolmente colpita dall'attenzione che il reality show ha riservato alla loro amicizia:

L'attenzione che il programma ha riservato a questa dinamica mi ha fatto persino piacere. Io e Dino abbiamo un rapporto molto aperto, sincero e non siamo gelosi. La gelosia è sempre frutto di insicurezza e io non mi sento così. Se mio marito si trova insieme a un'altra donna, stanno bene e sono affini, a me fa solo piacere, perché vuol dire che ha trovato qualcuno su cui contare per il resto del percorso.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.