Isola dei Famosi, Mario Adinolfi e Loredana Cannata si sbilanciano sul possibile vincitore della 19esima edizione (VIDEO)

Mario Adinolfi e Loredana Cannata si confrontano, riflettono su chi potrebbe vincere la 19esima edizione de L'Isola dei Famosi e si promettono che, in caso di vittoria, una cena è assicurata.

Tempo di bilanci e pronostici per Mario Adinolfi e Loredana Cannata a L'Isola dei Famosi. A pochi giorni dalla finale, che andrà in onda mercoledì 2 luglio 2025, i due naufraghi si sono confrontati e rivelato chi, secondo loro, potrebbe vincere la 19esima edizione del reality show condotto da Veronica Gentili.

Mario Adinolfi e Loredana Cannata a confronto prima della finale

Mancano pochi giorni all'ultima puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda il prossimo mercoledì 2 luglio 2025 in prima serata su Canale 5. A contendersi la vittoria finale saranno il giornalista Mario Adinolfi, l'ex gieffina Cristina Plevani, l'attrice Loredana Cannata, il comico Omar Fantini e uno tra l'ex tronista Teresanna Pugliese e l'illusionista Jey Lillo.

In attesa di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice del reality show condotto da Veronica Gentili, i concorrenti ancora in gioco hanno iniziato a fare delle ipotesi su ciò che potrebbe accadere durante la finale. Tra tutti, Adinolfi e Loredana si sono confrontati e sbilanciati su chi potrebbe vincere questa edizione de L'Isola.

Adinolfi e Loredana riflettono su chi potrebbe vincere L'Isola 2025

A pochi giorni dalla finalissima de L'Isola dei Famosi, che vedrà la proclamazione del vincitore assoluto della 19esima edizione, i naufraghi hanno fatto delle ipotesi su ciò che potrebbe accadere durante l'ultima puntata. Tra tutti, Mario Adinolfi e Loredana Cannata si sono resi protagonisti di un simpatico confronto in Honduras.

"Non me lo sarei aspettato, ti davo fuori alla prima nomination, lo sai. Mi devo rassegnare all'evidenza, ora devo fare in modo che non vinci. In finale va bene, ma vincere no. La vegana no dai, soffro all'idea che tu possa vincere" ha dichiarato Adinolfi, che ha provocato la reazione immediata della Cannata. Divertita dal confronto con il giornalista, l'attrice gli ha fatto una proposta: "Volevo arrivare in finale, ora voglio vincere è normale! [...] Comincia a fartene una ragione, tu rosicherai per la vittoria di chiunque che non sia tu! Se vinco ti invito a cena!".

Chissà come andranno i prossimi televoti? Ricordiamo che la puntata finale de L'Isola dei Famosi 2025 andrà in onda mercoledì 2 luglio in prima serata su Canale 5. Al televoto per l'ultimo posto da finalista Teresanna Pugliese e Jey Lillo. Chi avrà la meglio? E soprattutto chi vincerà il popolare reality show condotto da Veronica Gentili?

