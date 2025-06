Isola dei Famosi, Mario Adinolfi a cuore aperto: "L'Isola mi ha regalato un'altra vita, ho scelto di..."

News VIP

Il naufrago e discusso giornalista Mario Adinolfi fa un bilancio del suo percorso a L'Isola dei Famosi, ammettendo di sentirsi cambiato molto anche dal punto di vista umano.

Stasera, mercoledì 11 giugno 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata de L'Isola dei Famosi. Nell'attesa, il discusso naufrago Mario Adinolfi si è lasciato andare a uno sfogo in cui ha rivelato di essere entusiasta e felice delle grandi emozioni che questa avventura in Honduras gli sta regalando.

Le confessioni inedite di Mario Adinolfi a L'Isola dei Famosi

Mancano poche ore alla nuova e imperdibile puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda stasera su Canale 5. Tre le concorrenti al televoto, e quindi a rischio eliminazione: Teresanna Pugliese, Jasmin Salvati e Patrizia Rossetti. In attesa di scoprire il nome della prossima eliminata dal gioco, il giornalista Mario Adinolfi si è lasciato andare a delle confessioni profonde e inaspettate.

Dopo aver vissuto delle settimane non proprio facili in Honduras, Adinolfi sembra aver trovato il giusto equilibrio per andare avanti nel gioco. Nel daytime di ieri del popolare reality show condotto da Veronica Gentili, il naufrago ha infatti confessato di aver cambiato approccio nei confronti di questa esperienza e che la convivenza forzata con le altre persone l'ha aiutato molto:

Per il lavoro che bisogna fare con la propria solitudine, avevo paura di reagire male nei confronti delle persone con cui convivevo. Dopo una prima fase iniziale difficile emotivamente, ho scelto una strada diversa, cercando di mettermi davvero alla pari con tutti i miei amici. Ho ascoltato segmenti di vita, bisogni, ambizioni, speranze e ricordi. È veramente un patrimonio che mi ha toccato, c‘è un'umanità molto varia qua. L'isola mi ha regalato, seppur parzialmente e per qualche settimana, un'altra vita.

Tutte le emozioni di Adinolfi

Per Mario Adinolfi questa è stata una settimana davvero ricca di emozioni. Il naufrago de L'Isola dei Famosi si è reso protagonista di un confronto sincero e inaspettato con Chiara Balistreri in cui hanno riflettuto su chi sono e su chi vogliono essere e non solo. Lo Spirito dell'Isola ha deciso di mettere alla prova proprio il discusso giornalista insieme a Loredana Cannata.

Giunti sulla Playa, Loredana e Mario hanno trovato una tavola imbandita e una decisione difficile da prendere, ovvero quella di escludere due loro compagni di avventura dalla prova leader per accedere a un pranzo completo: "Questo tavolo è imbandito per voi. Avrete la possibilità di effettuare un pasto completo, dal primo al caffè, se accettate di nominare due naufraghi che verranno esclusi dalla prova leader". Dopo un tentennamento iniziale, i due naufraghi hanno ceduto alle tentazioni. Finito il pranzo sono tornati in spiaggia e hanno raccontato tutto al resto del gruppo. Come avranno reagito gli altri concorrenti? L'appuntamento è per stasera, mercoledì 11 giugno 2025, alle 21.30 circa su Canale 5.

