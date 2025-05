Isola dei Famosi, malore prima della diretta per Nunzio Stancampiano

News VIP

Nunzio Stancampiano, attuale concorrente dell'Isola dei Famosi, ha avuto un malore a poche ore dalla diretta di questa sera. Ecco come sta!

Malore in queste ore per Nunzio Stancampiano, attuale concorrente dell'Isola dei Famosi 2025: l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi si è sentito male a poche ore dalla diretta di questa sera, mercoledì 21 maggio. Contrariamente alla programmazione stabilita inizialmente, infatti, la nuova puntata del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili non è stata trasmessa lunedì sera, ma andrà in onda questa sera.

Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano colto da un malore, ecco come sta ora!

Nel daytime del reality show di Canale 5 è stato mostrato come Nunzio Stancampiano sia stato colto da un malore durante la mattinata di oggi, mercoledì 21 maggio. L'ex allievo di Amici è uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, oltre a essere il leader del gruppo dei Giovani. Nunzio ha rivelato di essersi svegliato riposato e pieno di energia, ma che poco dopo è stato colto da un malore:

"Stamattina mi sono svegliato con tante energie in corpo, ma dopo un'oretta mi sono sentito male [...] È stata una giornata senza forze ed energie"

Il ballerino ha raccontato che il malore potrebbe essere stato dovuto alla scarsità di cibo e alle condizioni climatiche di Playa Uva: a causa del caldo eccessivo, infatti, Nunzio ha sentito le forze venir meno e questo lo ha portato a non avere energie per il resto della giornata.

Isola dei Famosi, Nunzio Stancampiano cotto di una naufraga, ma...

Dopo alcuni rumors che vedevano Nunzio Stancampiano vicino a Chiara Balistreri, nei giorni scorsi, l'ex allievo di Amici ha invece manifestato un certo interesse verso Camila Giorgi. Tuttavia, pare proprio che la tennista non abbia alcun interesse verso il ballerino: come mostrato in uno degli ultimi daytime, Nunzio tenta di avvicinarsi a Camila in ogni modo, attirando la sua attenzione, senza darle tregua.

Il ballerino, infatti, le ha rivolto un invito per andare a trovarlo in Sicilia, ma Camila ha ammesso che benché ami la Sicilia, non vuole dargli false speranze: non solo l'ex allievo di Amici non è il suo tipo d'uomo, ma tra i due ci sono anche 11 anni di differenza, un elemento su cui non può fare a meno di soprassedere.

Inoltre, lo stile di vita del ballerino potrebbe non essere quello che sta cercando la tennista, che ha dichiarato di essere molto gelosa e di non amare che il suo ragazzo vada a ballare. Quando Nunzio ha provato a flirtare con lei, commentando "quindi non posso andare a ballare?", Camila lo ha gelato con un "tu non sei il mio fidanzato".

