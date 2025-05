Isola dei Famosi Lorenzo Tano nel cast, la fidanzata Lucrezia Lando in lacrime: "Sono felice, impaurita e pensierosa"

News VIP

Lorenzo Tano è un concorrente ufficiale della nuova edizione de L'Isola dei Famosi: le confessioni social della fidanzata Lucrezia Lando!

Domani, Mercoledì 7 maggio 2025, partirà ufficialmente la nuova edizione de L'Isola dei Famosi condotta da Veronica Gentili. Tra i naufraghi che sbarcheranno in Honduras ci sarà anche Lorenzo Tano, ex concorrente di Ballando con le stelle fidanzato con la ballerina Lucrezia Lando.

Lorenzo Tano parte per L'Isola dei Famosi, la reazione di Lucrezia Lando

Manca davvero pochissimo alla prima puntata della nuova e attesissima edizione de L'Isola dei Famosi, che andrà in onda mercoledì 7 maggio 2025 su Canale 5 e sarà condotta per la prima volta dalla giornalista Veronica Gentili. Accanto a lei ci saranno l'inviato speciale Pierpaolo Pretelli e Simona Ventura nei panni di unica opinionista in studio.

Tra i concorrenti ufficiali anche Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e Rozsa Tassi. A commentare la sua partecipazione al popolare reality show ci ha pensato la fidanzata Lucrezia Lando. La ballerina professionista di Ballando con le stelle ha pubblicato un video su YouTube in cui ha raccontato gli ultimi giorni della coppia insieme prima della partenza di lui per l'Honduras, non riuscendo però a trattenere le lacrime:

Lori è ufficialmente partito per l’Isola dei Famosi e io ho già pianto. Sono con mille emozioni contrastanti tra loro, sono felice, impaurita, pensierosa e non so come gestire queste cose. È la prima volta che ci separiamo per così tanto tempo. So che sta andando a fare un reality, ma il solo pensiero che lui è lì e magari soffre il freddo o la fame, o ha bisogno di un abbraccio, mi fa stare malissimo. Sono però felice che faccia questa esperienza perché può solo fortificarlo e fortificarci.

Ma non è finita qua perché Lucrezia, oltre al video, ha pubblicato anche un dolce messaggio su Instagram per Lorenzo, augurandogli un grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura a L'Isola: "Che l’avventura abbia inizio. Buona fortuna al mio naufrago pazzo. Ti aspetto…(tra due mesi però) sempre qui. Ovviamente sapete già per chi tifare". A corredo del post alcune foto dei due giovani innamorati, che si sono conosciuti sulla pista del talent show di Milly Carlucci.

Il cast de L'Isola 2025

Fervono i preparativi per L'Isola dei Famosi. Dopo il flop della scorsa edizione, che è stata seguita da una media di 2.152.000 spettatori pari al 16,63% di share, Mediaset ci riprova con una nuova squadra formata da Veronica Gentili, Simona Ventura e Pierpaolo Pretelli. Ma chi saranno i personaggi del mondo dello spettacolo pronti a mettersi in gioco?

I naufraghi che sbarcheranno in Honduras sono: Antonella Mosetti, showgirl romana ex volto di Non è la Rai e del Grande Fratello Vip, Cristina Plevani, che torna sotto i riflettori dopo anni di silenzio, Loredana Cannata, attrice e attivista, Chiara Balistreri, influencer e life coach, Teresanna Pugliese, ex storica tronista di Uomini e Donne, l'ex tennista Camila Giorgi, la conduttrice Patrizia Rossetti, Angelo Famao, cantante neomelodico, il comico Omar Fantini e l'attore Mirko Frezza.

E ancora: l’ex letterina di Passaparola Alessia Fabiani, Carly Tommasini, Nunzio Stancampiano, latinista ed ex concorrente di Amici, Paolo Vallesi, l'ex Iena Dino Giarrusso, il discusso giornalista Mario Adinolfi, Spadino (volto di Italia Shore) e Lorenzo Tano, figlio di Rocco Siffredi e terzo classificato a Ballando con le Stelle 18. L'appuntamento è per mercoledì 7 maggio in prima serata su Canale 5 con la prima puntata de L'Isola 2025!

