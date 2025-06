Isola dei Famosi, Loredana Cannata spiazzata da Cristina Plevani: duro confronto in diretta

News VIP

L'ultima nomination di Cristina Plevani a L'Isola dei Famosi ha destabilizzato e profondamente deluso Loredana Cannata, che ha chiarito la sua posizione in diretta: "Avevo frainteso quello che pensavo che fosse un rapporto di amicizia".

Cristina Plevani e Loredana Cannata sono ai ferri corti a L'Isola dei Famosi? Durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Veronica Gentili, le due naufraghe si sono rese protagoniste di un duro confronto in diretta in cui hanno chiarito le loro rispettive posizioni in merito al loro rapporto nato in Honduras.

Loredana Cannata e Cristina Plevani ai ferri corti a L'Isola dei Famosi

La sesta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 11 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione di Paolo Vallesi e Jasmin Salvati. Entrambi i naufraghi, però, hanno accettato di restare in gioco vivendo sull’ultima spiaggia insieme a Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis. Tra gli argomenti più interessanti e scoppiettanti della serata anche il duro confronto in diretta tra Cristina Plevani e Loredana Cannata.

Tutto è nato perché, durante la settimana, Loredana ha rivelato di esserci rimasta molto male per la nomination ricevuta da Cristina con la quale pensava di aver costruito un'amicizia. Parlando con i suoi compagni di avventura, l'attrice ha dichiarato: "Mi ha ferita. Non capisco le persone". Se da una parte quindi la Cannata non è riuscita a nascondere il suo dispiacere e la sua delusione, dall'altra la vincitrice della prima iconica edizione del Grande Fratello si è detta ignara di questo rapporto nato in Honduras e, spiazzata dalla reazione della sua compagna di avventura, ha dichiarato: "Non ci sono rapporti di amicizia per come io intendo l'amicizia. Non ne faccio una tragedia per le nomination, dico vita mia, morte tua".

Loredana Cannata e Cristina Plevani a confronto

Il rapporto tra Cristina Plevani e Loredana Cannata inizia a farsi sempre più complicato a L'Isola dei Famosi. A far luce sulla situazione ci ha pensato la conduttrice Veronica Gentili che, dopo aver mostrato una clip riassuntiva in diretta, ha chiesto alle due naufraghe di spiegare meglio le loro rispettive posizioni. L'attrice ha ammesso che pensava di aver trovato un'amica in Honduras, ma si è resa conto di aver commesso un grande errore: "Avevo frainteso quello che pensavo che fosse un rapporto di amicizia e invece non c'era. Voglio dire che Cristina non ha mai finto niente, sono io che non l'ho capita".

La Plevani, invece, ci ha tenuto a spiegare il reale motivo che l'ha spinta a nominare la Cannata durante l'ultima puntata del reality show di Canale 5. Senza troppi giri di parole, la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello ha sottolineato di aver preso quella decisione in quanto, in quel momento, ha deciso di giocare e di portare avanti la sua strategia:

Io penso di essere lineare con il mio modo di essere, che poi può piacere o meno. Se la proteggo dagli schizzi dell'acqua o le do delle mandorle è perché mi viene un senso di protezione. Ma se per lei ci vuole un distacco, nessun problema. Io per i rapporti umani qui sull'isola non ne faccio una tragedia. Valuterò le persone quando l'isola finirà.

