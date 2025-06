Isola dei Famosi, pagelle del 12 giugno, Adinolfi imperturbabile (voto 8), Plevani gelida (voto 4), Cannata decisa (voto 8)

News VIP

Ieri sera, mercoledì 12 giugno, è andata in onda la sesta puntata de L'Isola dei Famosi. Scopriamo insieme come si sono comportati i naufraghi e il cast del reality show con le nostre pagelle!

Ieri, mercoledì 12 giugno, è andata in onda la sesta puntata de L'Isola dei Famosi dove prove, sfide e nomination hanno tenuto banco tra colpi di scena e gesti coraggiosi.

Nel corso del primo televoto è stata eliminata Jasmin Salvati che ha deciso di approdare nell'ultima spiaggia insieme a Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso. Al termine invece del secondo televoto flash, è stato elimiato Paolo Vallesi e anche il cantante toscano ha deciso di restare nell'ultima spiaggia dandosi un'altra chance. La puntata è stata caratterizzata da una serie di sfide che hanno coinvolto tutti i naufraghi che, in cambio della vittoria, potevano ottenere una ricompensa e l'esclusione dal televoto flash. Ormar Fantini si è aggiudicato ancora una volta la nomina di leader. I Nominati di questa settimana sono Teresanna Pugliese (nominata da Ormar) Mirko Frezza e Chiara Balistreri.

Isola dei Famosi, pagelle di mercoledì 12 giugno

Mario Adinolfi imperturbabile (voto 8)

Ieri sera Mario e Mirko per scampare alle nomination avrebbero dovuto avere due penitenze. Per l'ex deputato un taglio netto a barba e capelli, mentre per all'attore romano era previsto un tatuaggio, una piccola palma sul braccio. Adinolfi si è mostrato contrario pronto a non deludere moglie e figle che amano la sua barba ma, dopo aver scoperto che c'era anche la ricompensa, una bella bistecca alla brace, Mario ha deciso di rasarsi a zero e tagliarsi la sua folta barba. Il compito per Mirko sembrava ben più facile che per Adinolfi tanto che, Frezza, ha dichiarato di preferire il tatuaggio in quanto, per contratto (?) , non può tagliarsi la sua folta chioma. Alla fine, stoicamente Mario si è rasato a zero godendosi la sua bistecca mangiata con le mani. Sembra che Adinolfi sia funzionario per questa Isola come l'Isola è funzionale per lui. Al momento è un concorrente ideale, si mette in gioco pur avendo delle difficoltà (ma anche dei privilegi) ed è sufficientemente agguerrito e combattivo per vincere questa edizione.

Cristina Plevani gelida (voto 4)

L'ex gieffina mette in chiaro continuamente che non ci saranno amicizie in questo reality e le conseguenze di questa convinzione, sono evidenti. Pensa per se stessa e per il gioco, e quelle che sembrava essere una bel legame nato con Patrizia Rossetti, lei, ha precisato, in un momento di sconforto della conduttrice, che è libera di lasciare il gioco se le forze non le consentono di proseguire. Stessa sorte è toccata a Chiara, convinta che il loro rapporto fosse solidale e stretto, si è ritrovata una Plevani che ribadisce "le amicizie se nasceranno, sarà solo dopo il reality". Nel contesto dell'Isola, tuttavia, si spera che nella oggettiva difficoltà tra cibo, caldo e mosquitos, possa nascere un legame ben più solido di quello che nasce nella Casa del Grande Fratello, reality che lei conosce molto bene e nel quale, al massimo, viene richiesto un balletto a settimana. Ci aspettavamo più umanità e più cuore.

Loredana Cannata decisa, (voto 8)

Loredana affronta questa avventura da vegana e continua a difendere le sue convinzioni contro gran parte del gruppo. Non è facile ritrovarsi il cinismo continuo di Frezza o Adinolfi per le sue idee che nessuno dovrebbe contestare. Non mangiando pesce e proponendo alghe, la Cannata non può danneggiare nessuno e tuttavia si ritrova ad dover fronteggiare sarcasmo, ironia pungente e contenstazioni. Come se non meritasse il suo posto sull'Isola come gli altri. La Cannata, tuttavia, si sta mostrando decisa e determinata pur non essendo sicuramente facile non avere il sostegno degli altri. Persino Giuseppe Cruciani, ospite in studio per sostenere Adinolfi, l'ha definita estremista. Proprio lui che apprezza e difende le idologie di Mario Adinolfi che definirle "estremiste" è un eufemismo.

Veronica Gentili (voto 6)

In una puntata caratterizzata da una serie di sfide, accantonando del tutto gli scontri e le polemiche, è stato un "VeronicaGentilishow". Lei, è capace e assolutamente in grado di intrattenere una diretta per ore e lo ha ampliamente dimostrato. Tuttavia ieri, la sua ingerenza è stata notevole. Poco spazio a Super Simo, poco spazio ai naufraghi e le loro scaramucce che intrattengono in ogni caso i telespettatori. Forse un po' toomuch l'ingerenza della conduttrice. Ieri, la Ventura, è riuscita giusto nell'intonare una canzone a Frezza e rispondere a Cruciani con una battuta ( il giornalista ha affermato di lavarsi una sola volta a settimana e Simona gli ha chiesto se cambiava i suoi indumenti intimi) subito frenata dalla Gentili e dal rigore della scaletta.

Paolo Vallesi (voto 8)

Il momento più divertente è stato, senza dubbio, la prova di Paolo insieme a Jey. Il cantante, negato nelle prove fisiche, ha tentato ben quattro volte di tenersi in equilibrio con una corda insieme al compagno, fallendo miseramente ogni prova. Nonostante sapesse che il successivo tentativo sarebbe stato ugualmente fallimentare, Vallesi ha continuato, precipitando in acqua ogni volta e ancora prima che si avviasse il timer della prova. Nonostante la prova e l'eliminazione, Paolo ha deciso di restare nell'ultima spiaggia, quando poteva "defilarsi con eleganza" e tornare di corsa in Italia.

