Isola dei Famosi, arriva il chiarimento tra Carly Tommasini a Chiara Balistreri (VIDEO)

News VIP

Dopo le loro discussioni a L'Isola dei Famosi, Carly Tommasini a Chiara Balistreri si chiariscono e sono pronte a recuperare il loro rapporto d'amicizia.

La nuova stagione de L’Isola dei Famosi è iniziata da poche settimane ma in Honduras i naufraghi sono già pronti a darsi battaglia. Ferita dalle considerazioni sul suo conto fatte durante la seconda puntata del reality show su Canale 5, Carly Tommasini ha cercato il confronto con Chiara Balistreri. Ecco cosa è successo.

Isola dei Famosi, Carly Tommasini e Chiara Balistreri a confronto

Non sono passate neppure due settimane dallo sbarco dei naufraghi in Honduras e gli animi si accendono già con grande facilità tra i concorrenti de L’Isola dei Famosi, con caos tra tutto il gruppo a causa di fame, sonno e stanchezza. Nel corso delle seconda puntata, Chiara Balistreri è tornata in gioco dopo una settimana passata sull’isola di Montecristo, una settimana difficile anche a causa del clima inospitale dell’atollo. Tornata in gioco, Chiara ha lanciato pesanti accuse a Carly Tommasini, dichiarando di esserci rimasta male quando la naufraga non ha salvato nessuna donna a rischio di eliminazione, a favore di Lorenzo Tano. Carly ha riflettuto molto sulla questione e ha deciso di cercare un chiarimento.

“Io ho avuto una grande bolla esplosiva nei due giorni iniziali, che per tutti sono stati difficili, mi sono accompagnata a Lorenzo anche per la mia rabbia del momento. Poi nei giorni successivi ci siamo ritrovati. Io non ho scelto lui perché avevo attrazione nei suoi confronti, ma con il cuore e la testa”.

Carly ha sottolineato di non aver salvato Lorenzo perché provasse qualcosa per lui, bensì perché non era stata capace di valutare tutto correttamente a causa della forte pressione dei primi giorni. Inoltre, la naufraga ha ammesso di esserci rimasta molto male quando Chiara l’ha accusata di essere una persona che non ama le donne. Ma come ha risposto Balistreri?

Isola dei Famosi, Chiara apre alla nuova amicizia con Carly

Parlando con Carly Tommasini durante un bagno per rinfrescarsi, mentre Spadino ha promesso alle colleghe naufraghe di iniziare la sua attività di pesca su L’Isola dei Famosi per far mangiare tutti, Chiara Balistreri ha voluto specificare di non aver mai pensato che la naufraga fosse così vicina a Lorenzo Tano a causa di un’infatuazione. A dispiacerle è stata la scelta che ha sistematicamente escluso lei e Teresanna, una scelta che non si aspettava perché sperava che tra donne ci fosse più compattezza.

“L’importante è non essere offensiva nei confronti di nessuno. Mi è dispiaciuta vederti isolata in alcuni momenti, e ti avrei anche difesa per come sono fatta. Non avrei mai permesso attacchi nei tuoi confronti”.

Ha ammesso Chiara. A questo punto, dopo che la naufraga ha confidato che al momento non si sente ancora pronta per abbracci e gesti d’affetto dovendo digerire la questione ma che spera che nel corso della settimana la cosa cambi, Carly ha ribadito di non voler perdere la loro amicizia. Cosa accadrà? Le alleanze a L’Isola dei Famosi sono davvero molto fragili.

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi.