Isola dei Famosi, le prime tensioni tra Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso: "Vuole avere sempre ragione"

Tensioni sull'ultima spiaggia tra Ahlam El Brinis critica Dino Giarrusso: ecco cosa hanno rivelato i due naufraghi de L'Isola dei Famosi circa la loro nuova convivenza in Honduras.

Dopo l’eliminazione da L'Isola dei Famosi, Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis si sono trovati a convivere sull'ultima spiaggia, lontano dal resto del gruppo. La convivenza tra i due naufraghi, però, non è iniziata nel migliore dei modi visto che la modella ha già criticato il comportamento dell'ex Iena.

Dino e Ahlam eliminati da L'Isola dei Famosi: la scelta dei naufraghi

L'ultima scoppiettante puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal gioco di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis. I due concorrenti del reality show condotto da Veronica Gentili hanno perso i loro rispettivi televoti e sono stati costretti ad abbandonare definitivamente la Palapa. Una volta raggiunta l'ultima spiaggia, però, hanno accettato la proposta dello Spirito dell'Isola di proseguire lì il loro percorso in Honduras.

Il primo ad arrivare sull'ultima spiaggia è stato Dino che, interpellato dalla conduttrice, ha dichiarato: "Ho scelto di accettare la proposta dello Spirito dell'Isola. Riparto da solo". Poco dopo, però, il giornalista ed ex Iena è stato raggiunto dalla modella Ahlam, eliminata dal televoto flash aperto durante la diretta. Senza pensarci troppo, la naufraga ha deciso di restare anche lei.

Tensioni tra Dino e Ahlam

La convivenza tra Ahlam El Brinis e Dino Giarrusso, però, non sembra essere iniziata col piede giusto, anzi. Durante i loro confessionali, infatti, entrambi non hanno nascosto la loro insofferenza. Senza mezzi termini, la giovane naufraga e modella ha confessato che l'ex Iena non è il compagno di avventura che avrebbe scelto per continuare il suo percorso in Honduras: "Sono qui con Dino, se devo essere sincera, non è il miglior compagno che avrei voluto qui. Vuole sempre avere ragione, vuole a tutti i costi far sentire solo e unicamente la sua parola, so che la convivenza sarà difficile nonostante io abbia una enorme pazienza".

A farle eco Giarrusso. Al contrario di Ahlam, il discusso e chiacchierato concorrente de L'Isola dei Famosi ha confessato che avrebbe preferito rimanere da solo sull'ultima spiaggia per dimostrare a se stesso e a tutte le persone che lo seguono e sostengono da casa di sapersela cavare benissimo anche lontano da tutti:

Non so quanto resteremo. Ho accettato di continuare perché ho un patto con mia moglie. Quasi quasi mi dispiace che sia arrivata Ahlam, non perché non sto bene. Ma mi sarebbe piaciuto stare qualche settimana da solo e dimostrare a me stesso e agli altri che posso farcela da solo, in una situazione così complessa.

