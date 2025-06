Isola dei Famosi, Teresanna Pugliese viola il regolamento del programma: la confessione in diretta (VIDEO)

News VIP

Teresanna Pugliese ha violato il regolamento de L'Isola dei Famosi durante l'ultima diretta. A rivelarlo è stata proprio la diretta interessata che, al momento delle nomination, ha confessato alla conduttrice Veronica Gentili di aver nascosto una polpetta e di aver avuto la tentazione di mangiarla.

Teresanna Pugliese infrange il regolamento de L'Isola dei Famosi

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda ieri mercoledì 4 giugno 2025 in prima serata su Canale 5, ha visto l'eliminazione dal gioco di Dino Giarrusso e Ahlam El Brinis. Una volta raggiunta l'ultima spiaggia, però, entrambi i concorrenti hanno deciso di rimanere e proseguire il loro percorso in Honduras.

Intanto, in Palapa, Teresanna Pugliese ha deciso di confessare di aver infranto il regolamento. Tutto è successo durante il momento delle nomination, quando l'ex tronista di Uomini e Donne, visibilmente provata e dispiaciuta, ha rivelato alla conduttrice Veronica Gentili di aver sottratto una polpetta e di averla nascosta per mangiarla in un secondo momento: "Devo fare una confessione. Ho preso una polpetta e l’ho nascosta dove sono seduta. La vorrei mangiare, ho fame, non ce la faccio più. È devastante. La tentazione è tanta, vorrei mangiarla ma non posso farlo".

Dopo essere stata rassicurata dalla conduttrice e dall'opinionista del reality show di Canale 5, anche l'inviato Pierpaolo Pretelli ha annunciato in diretta che il cibo è stato subito sequestrato: "La polpetta di Teresanna è stata sequestrata, non è stata mangiata". La naufraga si è scusata pubblicamente, evitando provvedimenti.

Jasmin Salvati al centro delle polemiche

La quinta puntata de L'Isola dei Famosi è stata ricca di emozioni, colpi di scena e confronti. Tra le protagoniste indiscusse della serata Jasmin Salvati, che è stata duramente criticata per il comportamento assunto nei confronti di Chiara Balistreri. L'ex volto di Italia Shore ha accusato la giovane naufraga bolognese di essersi esposta con la sua storia solo per ottenere visibilità e consensi.

Un'accusa che ha fatto infuriare i telespettatori, ma anche l'opinionista Simona Ventura che, durante la diretta, non ha perso l'occasione di rimproverare Jasmin: "Chiara è stata massacrata dal fidanzato che ha tentato di ucciderla. L'ha denunciato con un grande coraggio. Quindi, tu devi chiedere scusa immediatamente a una che dà un messaggio del genere. Non devi dire mai più una cosa simile, è andata in ospedale con le ossa rotte. Si è salvata per il suo coraggio e per la sua grinta. Come ti permetti?".

Visibilmente provata dalle parole dell'opinionista, l'ex fidanzata di Spadino si è scusata con Chiara, che ha accettato senza problemi le scuse. Ricordiamo che questa settimana la Salvati è al televoto, e quindi rischia l'eliminazione dal gioco, insieme a Teresanna Pugliese e Loredana Cannata. Riuscirà a salvarsi?

