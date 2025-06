Isola dei Famosi, Jasmin Salvati affronta Dino Giarrusso: "Dimostra che non sei quello che dicono" (VIDEO)

News VIP

Il naufrago Dino Giarrusso si confronta con Jasmin Salvati sull'ultima spiaggia e, insieme, riflettono su quanto accaduto durante l'ultima puntata de L'Isola dei Famosi.

Tempo di bilanci e confronti per Dino Giarrusso e Jasmin Salvati sull'ultima spiaggia. A pochi giorni dalla semifinale, il giornalista e la modella hanno deciso di riflettere insieme su quanto accaduto durante l'ottava puntata della 19esima edizione de L'Isola dei Famosi.

Dino Giarrusso al centro delle polemiche: la reazione di Jasmin Salvati

L'ottava puntata de L'Isola dei Famosi, andata in onda mercoledì 18 giugno 2025, è stata ricca di colpi di scena e accesi confronti. Mirko Frezza e Ahlam El Brinis sono stati eliminati definitivamente dal gioco, mentre Dino Giarrusso è finito al centro di numerose polemiche. Durante la serata, infatti, il discusso naufrago ed ex Iena si è scontrato in diretta con Cristina Plevani e poi si è reso protagonista di un'accesa lite in acqua con Omar Fantini.

Due episodi che non sono per niente piaciuti al pubblico di Canale 5, che ha chiesto provvedimenti nei confronti dei naufraghi. A far storcere il naso a tutti, è stato il comportamento assunto da Giarrusso che, dopo aver criticato Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese, ha accusato pubblicamente la Plevani di non aver fatto nulla dopo la vittoria al Grande Fratello 25 anni fa. Affermazioni davvero poco carine che sono state successivamente commentate da Jasmin Salvati sull'ultima spiaggia.

Dino e Jasmin a confronto

Dino Giarrusso è stato il protagonista assoluto dell'ottava puntata de L'Isola dei Famosi. A commentare le varie polemiche che hanno trovato il naufrago ci ha pensato Jasmin Salvati. Ripensando a quanto accaduto durante la diretta, l'ex volto di Italia Shore ci ha tenuto a dare dei preziosi consigli al suo compagno di avventura per provare a viversi al meglio queste ultime settimane in Honduras:

Hai sbagliato, ma non ti soffermare su quello che dicono gli altri. Il tuo obiettivo è passare per quello che sei. Sei una brava persona, hai una moglie, non ti soffermare sempre sulle cose negative e su quello che loro pensano di te. La gente ti giudicherà a prescindere. A volte sei pesante, ripetitivo, ma hai anche dei pregi. Tu sai chi sei. Non ti far demoralizzare, dai priorità ad altro, lascia correre. Dimostra che non sei quello che dicono. Fidati, ti rovini questa esperienza.

Dino ascolterà i giudizi di Jasmin? Ricordiamo che, oltre a loro due che si trovano sull'ultima spiaggia insieme a Paolo Vallesi, i concorrenti ancora in corsa per la vittoria finale sono: Cristina Plevani, Jey Lillo, Loredana Cannata, Mario Adinolfi, Omar Fantini, Patrizia Rossetti e Teresanna Pugliese. L'appuntamento con la semifinale de L'Isola dei Famosi è per mercoledì 25 giugno 2025, in prima serata su Canale 5. Chi saranno i finalisti della 19edizione del reality show?

