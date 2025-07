Isola dei Famosi, Jasmin Salvati a ruota libera sui naufraghi poi spiazza: "È stata una mia scelta uscire in semifinale!"

News VIP

Jasmin Salvati torna a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi e poi rivela il suo pensiero sulle discussioni tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi e sull'accesa lite scoppiata in acqua tra Omar Fantini e Dino Giarrusso.

Jasmin Salvati è stata tra le protagoniste della 19esima edizione de L’Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani. Ospite a Casa Lollo, l'ex naufraga ha ricordato la sua esperienza in Honduras e rivelato il suo pensiero su alcuni naufraghi: da Teresanna Pugliese a Mario Adinolfi fino a Omar Fantini e Dino Giarrusso.

La rivelazione di Jasmin Salvati sulla sua eliminazione

Jasmin Salvati è stata eliminata a un passo dalla finale de L'Isola dei Famosi, il popolare reality show di Canale 5 giunto alla sua 19esima edizione. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni per Casa Lollo, l'ex naufraga e volto di Italia Shore ha fatto un bilancio del suo percorso in Honduras, lasciandosi andare a una rivelazione circa la sua uscita di scena che ha sorpreso tutti:

Mi avrebbe fatto piacere entrare all’inizio perché sarebbe stato più semplice rapportarsi con il gruppo, ma sono stata felice lo stesso. È stata una mia scelta uscire in semifinale perché avevo il sogno di vedere lo studio. Ho scelto un po’ di perdere alla prova, volevo godermi anche lo studio. Io sono dell’idea che o si arriva primi o arrivare terzi o quarti mi avrebbe dato fastidio. Avrei potuto continuare senza problemi, il cibo non era un problema, gli unici problemi che avevo erano con il sonno e gli animali. Io dopo venti giorni non ero così esaurita, me la sono vissuta bene.

Dopo aver parlato della sua eliminazione dal gioco, Jasmin ha parlato delle varie difficoltà incontrate in Honduras e commentato i numerosi ritiri che ci sono stati quest'anno. Per chi non lo sapesse, infatti, nel giro di poche settimane, il reality show condotto da Veronica Gentili ha perso diversi concorrenti come Nunzio Stancampiano, Spadino, Antonella Mosetti, Angelo Famao e Leonardo Brum. A tal proposito, l'ex naufraga ha dichiarato:

Se inizio una cosa la devo finire, una volta che si ha questa opportunità mollare sarebbe stato assurdo, ho avuto i miei momenti di difficoltà, ma proprio perché siamo giovani dobbiamo dimostrare che non siamo solo cene fuori e telefono. Non mi sono fatta spaventare dall’Isola, anche se la cosa che mi ha fatto soffrire di più è stato il bagno, andare in venti in un bidone o lavare i vestiti con l’acqua di mare, non lavarsi i capelli per un mese o tutto il corpo… ci devi stare con la testa per poterlo fare, non lo possono fare tutti.

Jasmin si sbilancia sui naufraghi de L'Isola dei Famosi

Ospite dell'ultima puntata di Casa Lollo, il format web condotto da Pugnaloni, Jasmin Salvati è tornata a parlare della sua esperienza a L'Isola dei Famosi e commentato le dinamiche più salienti che hanno tenuto banco nel corso delle dirette e sui vari canali social. Senza troppi giri di parole, l'ex naufraga ha detto la sua sulla rissa in acqua tra Omar Fantini e Dino Giarrusso e sulle varie discussioni scoppiate in Honduras tra Teresanna Pugliese e Mario Adinolfi:

Durante lo scontro tra Omar e Dino sono rimasta scioccata, ero anche io in acqua e non ho visto bene la scena. Non penso che ci fosse stato qualcuno nello specifico che aveva ragione, credo fossero già nervosi per cose loro e il gioco è stato un pretesto. Sono grandi e a volte dovrebbero pensarci prima di dire delle cose, ma l’importante è che non è successo niente [...] Teresanna è molto fumantina come me, però su tante discussioni che hanno avuto con Mario la pensavo come lei. Lui ha delle idee che non condivido, ma lo apprezzo come persona, mi è stato molto vicino e a livello personale lo adoro. Quando litigava mi preoccupavo anche per la sua pressione, però quando c’erano certe discussioni davo ragione a Teresanna.

