Isola dei Famosi, il reality show non va in onda questa sera: ecco quando verrà trasmessa la puntata

News VIP

Questa sera, lunedì 19 maggio, l'Isola dei Famosi non andrà in onda: ecco perché e quando verrà trasmessa la puntata.

Questa sera, lunedì 19 maggio, L'Isola dei Famosi non andrà in onda, con il consueto appuntamento, ma sarà sostituito da un appuntamento con lo show de Il Volo. Ecco quando verrà trasmessa la nuova puntata del reality condotto da Veronica Gentili.

Isola dei Famosi, questa sera il reality non va in onda: ecco perché!

Dopo sole poche puntate arriva il primo cambio di programmazione della nuova edizione de L'Isola dei Famosi 2025. Il reality show di Mediaset, in onda su Canale 5 e condotto da Veronica Gentili, sarebbe dovuto andare in onda questa sera, lunedì 19 maggio. Ma, come il pubblico avrà già notato, questa sera non verrà trasmessa la nuova puntata del programma tv sulle avventure dei naufraghi in Honduras.

Non è inusuale che un programma della rete di Mediaset subisca un cambio di programmazione, se solo guardiamo ai vari spostamenti del GF o a quelli di The Couple, che è stato spostato alla prima serata della domenica sera, prima di essere chiuso in maniera anticipata. In questa situazione, non si tratta però di un cambio di programmazione dovuto a un calo di ascolti, dato che la puntata del 12 maggio ha registrato 2 milioni e 49mila spettatori, arrivando al 17,5%di share.

Perché, dunque, il reality show non va in onda questa sera? La risposta è da ricercarsi nella messa in onda della prima delle tre serate dedicate al gruppo de Il Volo, intitolate Tutti per uno - Viaggio nel tempo. Stando a questa notizia, è facile intuire che L'Isola dei Famosi è solo slittata a un'altra serata e che presto rivedremo in studio Veronica Gentili, Simona Ventura nel ruolo di opinionista e Pierpaolo Pretelli in quello di inviato in Honduras.

Isola dei Famosi, ecco quando tornerà in onda il reality show

Questa sera, L'Isola dei Famosi non andrà in onda con il consueto appuntamento del lunedì sera, ma vedrà in tv una puntata dedicata a Il Volo. Dalle 21.35, infatti, Tutti per uno - Viaggio nel tempo, che permetterà ai telespettatori di godersi un viaggio nella musica del noto gruppo di tenori. Ma quando tornerà in onda L'Isola dei Famosi? Il reality show condotto da Veronica Gentili verrà trasmesso mercoledì 21 maggio, sempre in prima serata su Canale 5.

Nonostante il reality sia iniziato da sole due puntate, già due naufraghi hanno abbandonato l'isola: si tratta di Angelo Famao e Leonardo Brum, che hanno deciso di lasciare il gioco, perché troppo provati dalle difficili condizioni del programma. Nel corso della puntata del 12 maggio, inoltre, Lorenzo Tano è stato eliminato dal televoto: chi sarà il prossimo naufrago a dire addio all'avventura in Honduras? Appuntamento a mercoledì 21 maggio per scoprirlo!

Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi