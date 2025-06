Isola dei Famosi, la famiglia di Chiara Balistreri chiede che siano presi provvedimenti contro Jasmin Salvati

News VIP

A poche ore dallo scontro tra le due naufraghe dell'Isola dei Famosi, interviene la famiglia di Chiara Balistreri: "Siamo indignati dalle parole di Jasmin rivolte a Chiara e confidiamo in una ammonizione esemplare".

Sull’Isola dei Famosi il clima si fa sempre più incandescente. A poche ore dalla prossima puntata in onda domani, mercoledì 4 giugno 2025, durante il 25esimo giorno del reality è scoppiato un duro confronto tra Jasmine Salvati e Chiara Balistreri, due tra le concorrenti più giovani del reality.

Chiara Balistreri: la famiglia chiede provvedimenti per Jasmin Salvati

Tutto è cominciato per un motivo banale — l’uso di una stuoia senza permesso — ma la discussione ha rapidamente preso una piega personale e molto più delicata.

Jasmine, nota per la sua partecipazione a Italia Shore, ha accusato Chiara di aver scelto di raccontare la propria dolorosa vicenda solo per ottenere notorietà:

"Sei qua per visibilità come hai fatto tutte le altre cose, quindi stai buona. Ti sei esposta per visibilità. Tutti abbiamo le nostre storie, ma non tutti le usiamo per farci vedere. Se mi esponessi io per visibilità sulla mia storia, avoglia a te!"

Chiara, visibilmente colpita, ha risposto con fermezza:

"Mi stai dicendo che mi sono esposta per visibilità? Bello! Che gran donna che sei!"

Le parole di Jasmine hanno provocato un’ondata di reazioni, in particolare da parte dei familiari e degli amici di Chiara, che hanno affidato ai social un messaggio di condanna per quanto accaduto. Hanno ricordato che nel 2022 Chiara ha denunciato l’ex compagno per violenza domestica, un uomo che, nonostante le misure cautelari, è riuscito a fuggire dagli arresti domiciliari, rimanendo latitante per anni e continuando a minacciarla. La decisione di partecipare al programma, hanno sottolineato, è nata dal desiderio di a tutte le donne che hanno vissuto esperienze simili: far capire che si può ricominciare.

“A nome della famiglia, degli amici di Chiara Balistreri e dell’organizzazione di cui fa ATTIVAMENTE parte, siamo INDIGNATI dalle parole di Jasmin rivolte a Chiara e confidiamo in una ammonizione ESEMPLARE da parte del programma nei confronti della giocatrice“. Il messaggio prosegue poi così: “Un messaggio del genere non può essere assolutamente tollerato, tantomeno a ridosso della morte della povera ragazza 14 enne Martina Carbonaro, uccisa per mano dell’ex. Purtroppo l’ennesimo femminicidio. Ci stringiamo alla sua famiglia“.

E ancora:

"Mi spiegate come è UMANAMENTE tollerabile che una “donna” si permetta di dire ad un’altra donna che è stata vittima di violenza domestica e un quasi “femminicidio” “Sei qui per visibilità, come hai fatto TUTTE le altre cose per visibilità” Ma ci rendiamo conto? Quanto devi essere povera dentro ed ignorante per maturare e proferire un espressione di tale bassezza? Aggiungo che, come è stato detto e ribadito più volte da Chiara, se non fosse stato per la visibilità, ed il clamore mediatico (per fortuna) che ha subito la sua storia, lei ad oggi probabilmente non sarebbe manco qui tra noi, ne tanto meno a fare una bella esperienza come quella de L’Isola dei Famosi. Quindi se la “visibilità” di cui la cara Jasmin parla, può salvare le VITE, allora ben venga questa benedettissima visibilità“.

